Medzi SNS a Hlasom to opäť iskrí: Danko vyhlásil, že Sakovú môže čakať podobný osud ako Dolinkovú

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Situácia na Slovensku je po roku vlády pokojnejšia. V diskusnej relácii Na telo to povedal predseda SNS Andrej Danko. Ten so šéfom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom diskutoval okrem iného aj o pomoci domácnostiam s cenami energií. Adresnú pomoc s energiami Danko vníma ako kľúčovú úlohu ministerky hospodárstva Denisy Sakovej.

Na otázku moderátorky televízie Markíza o opatreniach na zmiernenie nárastu cien energií Danko odpovedal, že podľa neho vláda už mešká s predložením adresného plánu. Odmieta však tzv. „helikoptérové peniaze“. Pomoc s energiami vníma ako kľúčovú úlohu ministerky hospodárstva Denisy Sakovej. „Asi ju postihne osud pani Dolinkovej, ak nepríde s adresnou pomocou s energiami od januára,“ vyhlásil Danko.

archívne video

Denisa Saková po rokovaní vlády (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Michal Šimečka z PS však pochybuje, že ministerka stihne pomoc doručiť. „Ťažko sa to podarí, ak to začnú riešiť teraz. To sa malo robiť mesiace, roky, aby sme nemuseli dotovať vykurovanie bazénov vo vile nejakého milionára,“ skonštatoval predseda PS.

Danko zároveň tvrdí, že prioritou koalície bolo zastaviť zadlžovanie Slovenska a priniesť do spoločnosti väčší pokoj. Vyzdvihol aj zvýšenie výdavkov na šport a cestovný ruch, ktoré podľa neho štátu vrátia desať miliárd eur.

„Majú sa lepšie tí, ktorým hrozil súd alebo väzenie. Potom ministri sa majú lepšie, lebo si zdvojnásobili platy. My ostatní sa nemáme lepšie. Všetko bude drahšie,“ oponoval mu líder PS.

Šutaj Eštok vyzval Danka, aby namiesto útokov na Hlas riešil problémy v SNS

Strana Hlas-SD vyzvala predsedu SNS Andreja Danka, aby upustil od opakovaných osobných výpadov voči jej ministrom. "Takéto zbytočné konflikty oslabujú vzťahy a spoluprácu v koalícii a podkopávajú schopnosť vlády riešiť zásadné otázky, ktorým Slovensko čelí," upozornil v tlačovom vyhlásení predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Dankovi odporučil, aby namiesto atakovania ministrov za Hlas venoval pozornosť riešeniu problémov v SNS. "Prispeje tým k efektívnejšej práci v koalícii a naplneniu očakávaní ľudí na Slovensku," zdôraznil Šutaj Eštok.