Počasie na nás chystá poriadnu zmenu: Najskôr hmly a mrholenie, no už o pár dní to vypukne!

(Zdroj: Getty Images)

Zatiaľ na našom území prevláda oblasť vysokého tlaku vzduchu, ktorá aktuálne panuje nad celou Európou, no už sa objavili aj prvé hmly, mrholenie a nízka oblačnosť. Poloha tlakovej výše, ktorej stred sa nachádza nad Čiernym morom ovplyvňuje počasie aj u nás a do našej oblasti sa dostáva teplejší a vlhší vzduch od juhozápadu, informuje imeteo.sk.

Po rozpustení ranných hmiel a nízkej oblačnosti by sa maximálne denné teploty mali udržať aj tento týždeň v rozmedzí od +15 do +20 stupňov Celzia. A pod vplyvom rozsiahlej tlakovej výše meteorológovia avizovali ideálne počasie aj na horách. Zrážky budú iba ojedinelé a rovnako stabilné počasie možno očakávať aj pre blížiaci sa sviatok. Už nasledujúci víkend by ale malo dôjsť k prudkej zmene počasia.

Výrazný studený front prinesie chladný a arktický vzduch od severu a prudko klesnú aj teploty. Už 2. a 3. novembra by tak vlna chladného počasia mala doraziť aj do strednej Európy a teploty by mohli klesnúť pod +10 stupňov Celzia. Presné teploty sú ale zatiaľ veľkou neznámou. Príchod chladného arktického vzduchu ale potvrdzujú aj aktuálne predpovede a na severe Slovenska dokonca predpovedajú aj prvý sneh.