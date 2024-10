Prísnejšie pravidlá pre seniorov či zákaz nočnej jazdy nováčikov: Európska únia pripravuje veľké zmeny

(Zdroj: Getty Images)

Okrem toho, EÚ plánuje digitalizovať vodičské preukazy, čím by sa zabezpečila lepšia kontrola na cestách, a pripravuje tiež harmonizované pravidlá pre celú EÚ.

Zákazom nočnej jazdy pre nových vodičov sa aktuálne zaoberajú najmä v Španielsku. Podľa štatistík z roku 2023 tam dochádza až k 29 percentám dopravných nehôd počas nočných hodín, najmä medzi polnocou a šiestou hodinou rannou. Zákaz by sa mal vzťahovať na vodičov s čerstvým vodičským preukazom a jeho cieľom je výrazne znížiť riziko nehôd spôsobených únavou či zníženou viditeľnosťou.

Európska komisia sa v rámci bezpečnosti zaoberá tiež vodičmi vo vyššom veku. Seniori nad 70 rokov musia vo väčšine štátov EÚ navštevovať zdravotné prehliadky každých 5 rokov, pričom po novom by to mohlo byť každé dva roky. U nás už takéto pravidlá máme, absolvovať by sa ale okrem toho mali aj pravidelné preskúšanie v autoškole.

Digitalizácia vodičských preukazov

Vodičské preukazy by mali do budúcnosti existovať v digitálnej podobe, vodiči by ich mohli mať len v mobilnom telefóne s tým, že platné budú po celej Európskej únii. Digitalizácia by mala uľahčiť okrem iného napríklad blokáciu vodičského preukazu pri spáchaní závažného dopravného priestupku, za ktorý hrozí strata vodičského oprávnenia.

Od apríla budú testy pri skúškach na vodičák v elektronickej a vynovenej podobe

To v súčasnosti naprieč krajinami EÚ neplatí. Digitálny vodičský preukaz by malo byť jednoduchšie predložiť na dopravnú kontrolu, ale tiež ho obnoviť či vymeniť, pretože všetko bude online. Európska únia by chcela, aby boli páchatelia dopravných priestupkov dohľadateľní a potrestateľní na celom jej území. Hoci už dnes platí, že vodiči dostávajú aj pokuty z iných štátov, veľké percento ich zostáva nezaplatené.