NOVÉ odhalenia v kauze skrachovanej autoškoly! Prehovoril bývalý inštruktor: Nekalé praktiky a nevyplatené mzdy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, TASR - Pavol Zachar)

Autoškola Art, ktorá sídli v bratislavskej mestskej časti Petržalka, rozposlala minulý týždeň študentom správy, že má "existenčné problémy, ktoré jej bránia v plynulej prevádzke". "V mojom úprimnom záujme Vášho inštruktora je zabezpečiť dokončenie Vášho kurzu v náhradnej autoškole v zákonom stanovenej lehote. Momentálne prebiehajú rokovania s viacerými autoškolami na dokončenie Vášho kurzu, ktoré sú zdĺhavé a nie jednoduché. O výsledku Vás budem informovať formou elektronickej pošty," napísal Daniel Krížik, konateľ spoločnosti s tým, že ľudí žiada o trpezlivosť a pochopenie.

Ako však redakcii priblížila pani Monika, novú autoškolu si musia hľadať sami, pričom peniaze za zaplatený kurz v autoškole Art im vrátiť nevedia. Kvôli tomu sa viacerí ocitli v patovej situácii, keďže ak chcú, aby ich deti absolvovali vodičský kurz, musia ísť do inej autoškoly a zaplatiť si nový. Medzi poškodenými sú aj študenti, ktorí popri škole dlhú dobu brigádovali, aby si na vodičský kurz našetrili a nakoniec skončili v slepej uličke a na nový kurz nemajú.

"Autoškola Art a pán Daniel Krížik skrachovali. Vedeli, že sú vo finančných ťažkostiach a aj napriek tomu vyberali od ľudí peniaze za kurzy s tým, že rýchlo treba uhradiť, pretože kurz už začína," napísal na internete ďalší z poškodených. Situáciu eviduje aj Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl. Samotná autoškola na otázky redakcie nereagovala, no pre TV Joj sa vyjadrila, že ju situácia mrzí a že vznikla pričinením tretích osôb, voči ktorým podali podnet na prešetrenie príslušným orgánom činným v trestnom konaní. Po tom, čo sme v stredu zverejnili článok o poškodených, sa autoškola stiahla zo sociálnej siete a už ju tam nenájdete.

Zamestnancom na mzdách dlhuje tisíce eur

Medzi poškodenými sú nielen študenti, ale aj zamestnanci autoškoly. V rozhovore pre Topky.sk jeden z bývalých inštruktorov potvrdil nekalé praktiky a kritikou nešetril. Podľa jeho slov finančné problémy autoškoly trvali oveľa dlhší čas ako len posledné mesiace. Prezradil, že nemá vyplatenú mzdu za jeden a pol mesiaca, pričom niektorým inštruktorom dlhuje na mzde cez 3 500 eur.

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Inštruktor dodal, že od začiatku roka im konateľ spoločnosti nedokázal posielať výplaty na čas, čo spôsobovalo viacerým problémy pri platení účtov a časom to už bolo neúnosné. Keď sa šéfovi ozvali, že výplatu mali mať na osobnom účte najneskôr 15. deň v mesiaci, dookola sa dial ten istý scenár, že "zajtra pošlem, už posielam", no na výplatu čakali dlhší čas. Zamestnancom okrem toho dlhé mesiace tvrdil, že príde nový majiteľ a bude to iné. K tomu však nedošlo.

Piati hlavní inštruktori, na ktorých sa "postavila" autoškola pána Krížika, z dôvodu nevyplatenia viacmesačnej mzdy v júni odišli a už pracujú v konkurečných spoločnostiach. Inštruktor dodal, že vo finančných problémoch bola autoškola už dlhší čas, napriek tomu Krížik neustále otváral kurzy a bral tak veľa študentov, "čo by mohlo pokryť štyri autoškoly".

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: Getty Images)

"Hovorili sme mu, neotváraj nové kurzy, matematika ťa nepustí. Nepočúval nás a dostal sa do bludného kruhu. On je ten, čo doviedol autoškolu na psí tridsiatok. Naťahoval to do poslendej sekundy, no nakoniec musel s pravdou von" vyhlásil s tým, že presne pred týmto ho zamestnanci varovali. Podľa jeho slov je poškodených až okolo 400 ľudí a tak celkovo na nedokončených kurzoch dlhuje oklamaným cez 400-tisíc eur. Autoškola má tak okrem nedokončených kurzov a nevrátených peňazí na krku aj dlhy na daniach vo výške viac ako 20-tisíc eur a nevyplatené mzdy zamestnancom.