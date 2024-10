Minister zdravotníctva sa snaží oklamať zdravotníkov, tvrdí hnutie Slovensko

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Vláda sa zahráva s ohňom. Najprv sa pokúsila zdravotníkov obrať takmer o 260 miliónov eur. Od minulého týždňa sa ich snaží podlým spôsobom oklamať. V utorok (22. 10.) som požadoval, aby minister zdravotníctva na výbore prezentoval svoju kompromisnú ponuku aj poslancom, no táto moja iniciatíva bola zmarená. Dnes vieme, že práve preto, aby minister nemusel priznať, že už vtedy boli zdravotníci vládnou koalíciou zákerne klamaní," uviedol poslanec NR SR a exminister zdravotníctva Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ) a vyzval vládu, aby zdravotníkom nebrala nič, na čo majú nárok.

Krajčí upozornil, že návrh ministra Šaška by vytvoril tri kategórie zdravotníkov. V prvej by im platy vzrástli o vyše deväť percent. V druhej o vyše šesť percent a v tretej iba o vyše tri percentá. "Tento krok prinesie do zdravotníctva obrovskú nespravodlivosť, nestabilitu a hrozbu odchodu zdravotníkov do zahraničia či do dôchodku," myslí si. Pripomenul, že v návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok je približne miliarda eur, o ktorej sa nevie, na čo ju vláda použije. Zdôraznil, že na valorizáciu platov zdravotníkov je potrebných asi 119 miliónov eur.

Oskar Dvořák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Poslanec Dvořák vyhlásil, že vláda hazarduje so zdravím pacientov. "Výpovede majú lekári a lekárky podať o pár dní. Medzitým sme si vypočuli, že pre premiéra Fica to nie je téma. Ľudia si do nemocníc nosia toaletný papier a pitnú vodu, nevedia sa dostať k termínom, chýba nám personál i nové nemocnice, ale jeho to nezaujíma. Robert Fico je unavený a pomstychtivý človek, ktorý už myslí len a len na seba," dodal.

Zástupcovia Lekárskeho odborového združenia sa v piatok opätovne stretli s ministrom zdravotníctva, aby diskutovali o platových podmienkach lekárov a ďalších požiadavkách, ktoré na štát zdravotníci majú. Šaško po stretnutí vyhlásil, že nemôže vylúčiť, že lekári ku koncu októbra podajú výpovede.