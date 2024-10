Opozícia reaguje na Huliakov odchod zo SNS! KDH hovorí o ďalšom chaose vo vláde, PS vyzýva na odchod

(Zdroj: koláž Topky/Ramon Leško, Ján Zemiar, Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Opozičné KDH v súvislosti so situáciou v poslaneckom klube SNS očakáva len ďalší chaos vo vládnej koalícii. Predseda opozičného PS Michal Šimečka skritizoval, že koaličné strany riešia len samy seba a nie problémy ľudí. Ak nemajú záujem to zmeniť, vyzval ich, aby odišli a vyhlásili predčasné voľby. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré poskytli hovorcovia strán.

"Pre nedostatočný počet členov k dnešnému dňu klub SNS zaniká. Koalícia tak nebude môcť predkladať ani návrhy v mene troch poslaneckých klubov," skonštatovalo KDH. Podotklo, že tak koalícii pribudol ďalší koaličný partner. "Je zaujímavé, že odchádzajúci traja poslanci z klubu SNS chcú aj naďalej podporovať koalíciu, ale zároveň rázne kritizujú ministra Tarabu či Andreja Danka, ktorí sú jej súčasťou. KDH preto očakáva, žiaľ, ďalší chaos vo vládnej koalícii," poznamenalo hnutie.

Poslanci okolo Rudolfa Huliaka odchádzajú z klubu SNS (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Šimečka skritizoval, že vo vládnej koalícii sú hádky a chaos namiesto stability a pokoja. "Zlepenec sa rozpadá, Fico sa prizerá a rieši už len svoju osobnú pomstu. Výsledkom je, že pandémiu skúma konšpirátor a minister vnútra naraz, parlament nemá vedenie a nebude mať ani do Vianoc. Lekári hrozia výpoveďami. Na ľudí sa valí drahota a premiér sa zaujíma len o to, ako na opozíciu hodiť atentát. Páni, ak nemáte záujem riešiť problémy ľudí a riešite len seba, choďte od toho a vyhláste predčasné voľby. My sme pripravení," vyhlásil.

Holečková upriamila pozornosť na program strany

Nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Martina Holečková poukázala na to, že novou koaličnou stranou sa "de facto" stala strana, ktorá má vo svojom programe vystúpenie z EÚ a NATO. Pripomenula tiež, že koaličný Hlas-SD pred voľbami tvrdil, že by s takými stranami nikdy nespolupracoval. "Považujem za veľmi nebezpečné, ak sa vládna koalícia bude opierať o hlasy poslancov z tejto strany, ktorá úplne otvorene bojuje proti členstvu Slovenska v EÚ a NATO. Tieto kroky by pre Slovensko mali priam devastačné následky. Pýtam sa preto predstaviteľov Hlasu, či dodržia svoje slovo a odmietnu spoluprácu s Rudolfom Huliakom a ďalšími poslancami Národnej koalície," uviedla Holečková.

Reagujú aj poslanci z mimoparlamentnej Republiky

Mimoparlamentná Republika v reakcii uviedla, že poslanec Huliak oficiálne ukončil existenciu jedného z vládnych klubov. "Chápeme, že cieľom je dostať jeho stranu do pozornosti médií, no robiť to za cenu posilňovania progresívnej opozície nepovažujeme za prospešné pre Slovensko. Práve naopak," poznamenala Republika. Trieštenie pronárodných síl vníma veľmi negatívne. Deklaruje, že sa bude naďalej snažiť vyvažovať tento trend konštruktívnou medzinárodnou spoluprácou a posilňovaním pozícií vlastencov v Európskom parlamente.

Traja poslanci Národnej rady SR okolo predsedu mimoparlamentnej strany Národná koalícia Rudolfa Huliaka odchádzajú z poslaneckého klubu koaličnej SNS. Oznámil to v utorok v parlamente Huliak s tým, že napriek tomu budú naďalej dodržiavať koaličnú zmluvu a podporovať vládu Roberta Fica (Smer-SD).