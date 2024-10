Medzi Hlasom-SD a SNS preletela ďalšia iskra: Danko zmietol návrh Šutaja Eštoka zo stola!

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Líder strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že cieľom zmien, ktoré chcú predstaviť budúci rok, je posilnenie regiónov. "Slovenské regióny sa budú mať lepšie, ak budú rozhodovať sami o sebe. O osude Slovenska nemôže predsa rozhodovať len Bratislava. Hlas chce vrátiť skutočnú moc našim slovenským regiónom. Preto verejne oznamujem, že Hlas na budúci rok predstaví nový a oveľa spravodlivejší volebný systém. Predstavíme ho bez ohľadu na to, akých politických reakcií sa dočkáme, pretože to urobíme kvôli ľuďom," uviedol Šutaj Eštok. Detaily návrhu však zatiaľ nekonkretizoval. "Dôležitý je princíp, ktorý znie, aby každý jeden slovenský región mal priamo zastúpeného svojho poslanca v Národnej rade SR," uzavrel.

Stabilizovať kľúčových zamestnancov štátu by podľa Šutaja Eštoka pomohlo dostupné bývanie (Zdroj: TASR/Adriána Hudecová)

Hoci návrh zákona je zatiaľ len v podobe zámerov a slov, SNS už teraz zmenám hovorí jasné NIE. „Potom by to skončilo tak, že by sme tu mali len dve politické strany, ako je to napríklad v USA," uviedol. Ministrovi vnútra odkázal, že by sa mal zamerať na vyšetrovanie káuz.

Napätie medzi stranami SNS a Hlas-SD pretrváva už dlhé mesiace. Národniari najskôr zo začiatku ani nepodporovali Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách. Po jeho zvolení si začali nárokovať stoličku predsedu parlamentu, ktorá však podľa platnej koaličnej zmluvy patrí strane Hlas-SD. Pre vzájomný spor nie je post doteraz obsadený. Andrej Danko mal okrem toho výhrady aj voči viacerým ministrom strany Hlas-SD. Kritizoval napríklad ministra školstva Tomáša Druckera, ministra práce Erika Tomáša či dnes už bývalú ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú.