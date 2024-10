Veľká novinka! Slovensko bude mať prvýkrát fond na podporu cestovného ruchu, uviedol Danko

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Slovensko bude mať prvýkrát v histórii fond na podporu cestovného ruchu, do ktorého bude smerovať 20 miliónov eur. Uviedol to v stredu podpredseda Národnej rady SR a predseda koaličnej strany SNS Andrej Danko po schválení zákona o jeho vytvorení.

Zároveň dodal, že poslanecký klub SNS plánuje predkladanie ďalších zákonov na podporu cestovného ruchu na našom území, napríklad predloženie návrhu zákona na zrýchlené odpisy pre investície smerujúce do danej oblasti. "Tieto zákony presadzujeme, pretože cestovný ruch má potenciál, aby pre štát zarábal peniaze. Môžeme zarobiť až desať miliárd eur. To znamená, že tieto peniaze, ktoré investujeme do fondu na podporu cestovného ruchu, sa štátu vrátia," povedal Danko.

archívne video

Minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS) doplnil, že fond prispeje napríklad k dobudovaniu parkovísk a infraštruktúry, ktoré sú s cestovným ruchom spojené, čo by malo pomôcť regiónom viac sa zviditeľniť.

