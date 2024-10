Neziskovka upozorňuje: Rodiny s deťmi so znevýhodneniami často čelia predsudkom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením často čelia predsudkom a nepochopeniu. Poukázala na to nezisková organizácia Raná starostlivosť. Tá pri príležitosti 20. výročia svojho vzniku uviedla knihu Rané vtáčatá, ktorou chce zvýšiť povedomie o životoch rodín a upozorniť na problémy, s ktorými sa stretávajú.

"Rodičia nám často hovoria, že sa necítia byť súčasťou komunity a že zdravotné znevýhodnenie ich detí je v spoločnosti tabuizované. Rodiny sú prehliadané, čelia predsudkom, nepochopeniu a odmietaniu. Vydaním tejto knihy chceme prispieť k scitlivovaniu verejnosti. Veríme, že autentické príbehy zvýšia záujem ľudí a umožnia čitateľom lepšie porozumieť potrebám rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením," poznamenala riaditeľka neziskovej organizácie Zuzana Jankovská.

Neziskovka Raná starostlivosť sa špecializuje na včasnú intervenciu pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením vo veku od narodenia do sedem rokov. V súčasnosti zastrešuje v dlhodobom sprevádzaní viac ako 100 rodín. Poskytuje okrem iného sociálne poradenstvo, organizuje rôzne pobyty a skupiny či požičiava špeciálne pomôcky. V rámci osláv 20. výročia založenia organizovala v septembri aj odborný seminár Inklúzia rodín s deťmi so zrakovým znevýhodnením. Otvorila na ňom tému podpory v školskom systéme a v službách participujúcich organizácií.