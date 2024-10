Nový minister zdravotníctva Šaško a jeho rodina: Kennedyovci slovenského zdravotníctva, on hrával v USA basketbal

Kamil Šaško, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok prezentuje 38-ročného Kamila Šaška ako špičkového odborníka – ekonóma a manažéra. Šaško sa narodil v Poprade, no keď mal niekoľko mesiacov, jeho rodina sa presťahovala do Bratislavy, kde vyrastal. V 16 rokoch odišiel do USA, kde okrem toho, že navštevoval strednú školu, tiež hral basketbal. Po tom, ako sa zranil, sa však rozhodol vrátiť späť do Európy. V oficiálnom životopise uvádza, že študoval v Anglicku, najskôr na University of Sussex a neskôr na London School of Business and Finance, kde sa zameriaval na investičné bankovníctvo. Po štúdiu pôsobil v bankovom sektore, na ministerstve financií ale aj v európskych štruktúrach. Pred nástupom na ministerstvo hospodárstva pracoval ako expert regulácie a dohľadu v NBS. V strane Hlas-SD je ekonomickým expertom a je tiež členom predsedníctva.

Premiér vymenuje Kamila Šaška na post ministra zdravotníctva, informuje Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Manželka šéfuje kancelárii ministra Rašiho

Napriek zaplnenému životopisu však Šaško so zdravotníckym sektorom pracovné skúsenosti nemá. Pomerne známa v tejto oblasti je však Šaškova rodina z manželkinej strany. Samotná manželka nového ministra Mariana Šašková nemá k politike ďaleko. Za čias ministra Vladimíra Lengvarského (nominant OĽaNO) prišla pracovať na ministerstvo zdravotníctva. Po voľbách v septembri minulého roka z nej Zuzana Dolinková urobila riaditeľku svojej kancelárie. Na pozícii zotrvala však iba šesť mesiacov. Následne prešla na ministerstvo investícií a informatizácie, ktoré vedie ďalší člen Hlasu-SD Richard Raši. Šašková je riaditeľka jeho kancelárie.

Monika Pažinková (Zdroj: TASR / Miroslav Košíner)

Svokrovci v zdravotníctve

Ešte bližšie k zdravotníctvu má Šaškova svokra, pôvodne lekárka. Monika Pažinková bola v minulosti riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana. Do funkcie sa dostala za 1. vlády Roberta Fica. Neskôr bola riaditeľkou Polikliniky Sekčov v Prešove. Tú podľa medializovaných informácií začal v roku 2009 cez firmu Wesper prevádzkovať jej manžel Peter. Zaujímavé je, že vo firme Wesper bolo na začiatku päť spoločníkov, nakoniec však zostali len dvaja – Peter Pažinka a nitriansky podnikateľ Norbert Bödör. Poliklinike sa malo dariť, pomohla im aj výzva ministerstva zdravotníctva z Operačného programu zdravotníctvo na investície do zdravotníckych zariadení. Firma Wesper z nej mala získať takmer 2,5 milióna eur. Ministrom zdravotníctva bol v tom čase Richard Raši, ktorý je dnes ministrom investícií a ktorému robí dcéra Pažinkovcov Mariana Šašková šéfku kancelárie. Polikliniku nakoniec Pažinkovci predali začiatkom roku 2014 Pente, podľa medializovaných informácií za 8 miliónov eur.

Pažinková sa v roku 2012 stala predsedníčkou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Počas pôsobenia vo funkcii sa spomínala v súvislosti so známou kauzou „tety Anky.“ V tejto kauze išlo o to, že VšZP podpísala celkovo 69 zmlúv so siedmimi spoločnosťami, v ktorých figurovala dôchodkyňa Anna Sučková, teta vtedajšieho šéfa VšZP Marcela Foraia. Forai po škandále vo funkcii skončil. Tým sa však vec neuzavrela. Prípad totiž prešetroval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vtedajší opozičný poslanec Miroslav Beblavý ale upozornil, že šéfka úradu Pažinková a jej manžel Peter predtým s Foraiom roky obchodovali. V roku 2016 Pažinková nakoniec rezignovala. Ministrom zdravotníctva bol v tom čase Tomáš Drucker. Ten je dnes ministrom školstva za Hlas-SD.