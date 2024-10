Pár podstúpil umelé oplodnenie, po rokoch prišla tvrdá rana: Jediný test DNA navždy rozvrátil ich rodinu!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LAS VEGAS - Šokujúce zistenia týkajúce sa testov DNA spôsobili rozvrat v istej americkej rodine, ktorej členovia sa aktuálne vyrovnávajú so silnou psychickou ujmou. Citlivý prípad skončil na súde a už neexistujúca klinika pre liečbu neplodnosti, Nevada Fertility Cares, čelí žalobe.

Testy DNA istej americkej rodiny priniesli do jej fungovania úplný prevrat. V žalobe podanej proti už neexistujúcej klinike pre liečbu neplodnosti Nevada Fertility Cares sa uvádza, že matke bolo implantované nesprávne embryo. Znamená to, že v súčasnosti osemnásťročná tínedžerka nie je príbuznou osôb, ktoré doteraz považovala za svojich rodičov. Za zákrok je zodpovedná lekárka Rachel McConnellová. Rodina absolvovala test DNA na stránke Ancestry.com. Podľa jeho výsledkov nie je dcéra príbuzná ani s matkou, ktorá zomrela v roku 2022 a ani s otcom.

(Zdroj: Getty Images)

Právny zástupca otca, Robert Murdock, na okresnom súde Clark County uviedol, že pár si vybral vajíčko z Arizony, ktoré spojil so spermiami otca, informuje portál 8NewsNow. „Výsledky DNA po rokoch ukázali, že implantované embryo pochádza z Las Vegas. Naďalej nie je známe, čo sa stalo s pôvodným embryom, alebo či bolo implantované inej žene.“ Ďalej pokračoval: „Skutočným zmyslom tohto prípadu je zistiť, čo sa stalo, prečo a dúfajme, že to bude jediný omyl. Pretože kam sa podelo to embryo? Bolo implantované niekomu inému?“

Právnik objasnil aj ďalší postup otca. „V tomto prípade dieťa nie je jeho, takže si ho musí adoptovať.“ V žalobe sa uvádza aj nesprávny postup a nedbanlivosť a žalobca požaduje, aby porota rozhodla o prípadnej škode a zavinení. Dátum súdneho pojednávania zatiaľ nebol stanovený. Podľa Everyday Healh Care je doktorka Rachel McConnellová pôrodníčka/gynekológička, certifikovaná Americkou radou pre pôrodníctvo a gynekológiu, píše denník Daily Star.