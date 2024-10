VIDEOROZHOVOR Politológ Štefančík o situácii v SNS aj postoji Roberta Fica! TAKTO vidí fungovanie koalície

Politológ Radoslav Štefančík. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Začiatkom októbra zarezonovala interná situácia v SNS, keď trojica poslancov vystúpila proti politike, ktorú razila SNS. Veľa ľudí to prekvapilo, mal to byť šok aj pre Andreja Danka. Ako vnímate túto situáciu v SNS?

- Je to niečo, čo bolo možné očakávať. A teraz nehovorím o pánovi Huliakovi, ale o celkovej nestabilnej situácii. Andrej Danko postavil kandidátku presne podľa vzoru, podľa akého to robil Igor Matovič, a síce, že pozbieral nejaké populárne tváre, poumiestňoval ich na kandidátku a spoliehal sa, že sto preferenčných hlasov sem, sto prefenečných hlasov tam, dvetisíc tam, desaťtisíc tam – až to celé vyústi do toho, že SNS sa dostane do parlamentu. Pretože SNS len s Andrejom Dankom bez týchto ľudí, ktorí fungovali v rámci rozličných iných zoskupení, poprípade v nejakých dezinformačných médiách, tak bez nich by to nešlo. A problém je v tom, že tak ako sme v minulosti videli veľmi veľkú nestabilitu v poslaneckom klube OĽANO, pretože OĽANO bolo vždy vytvorené podobným spôsobom, tak sme mohli očakávať aj podobnú situáciu v poslaneckom klube SNS. Nie sú to ľudia, ktorí sú členmi SNS, sú to ľudia, ktorí sú zvolení na kandidátke SNS a dostali sa do parlamentu po chrbte Andreja Danka. Na jednej strane by mu mohli byť vďační, na druhej strane aj Andrej Danko im je vďační za to, že má tú funkciu, ktorú má. Je prirodzené, že ak niekto reprezentuje nejakú politickú stranu a dostane sa do názorového sporu s predsedom SNS, tak ich vzťah nie je záväzný, pretože pre takého Rudolfa Huliaka Andrej Danko nie je predseda. Rudolf Huliak sa prekrúžkoval do parlamentu a prekrúžkoval sa nie vďaka Andrejovi Dankovi, ale okrem iného aj vďaka svojim komunikačným schopnostiam. To, čo teraz sledujeme, je výsledok politiky: „Dostať sa do parlamentu za každú cenu.“ Len treba povedať, že Andrej Danko zrejme nerozmášľal, že čo bude potom a že bude jediný člen SNS, ktorý sa dostane do parlamentu a všetci ostatní budú „externisti.“ Týchto ľudí potom musel dosadiť do funkcií, urobil z nich ministrov, štátnych tajomníkov, aby niektorí ľudia z SNS sa predsa len, vyjadrujúc sa slovami Andreja Danka „dotkli mandátu.“ Takže to, čo vidíme, je dôsledok toho, ako strany zostavujú kandidátky a nominujú ľudí, ktorí sú lojálni voči strane a jediní tmeliaci aspekt je to, že všetci túžia po moci.

Andrej Danko mal krátko po vyhlásení Rudolfa Huliaka sám tlačovú konferenciu, kde reagoval dosť emotívne, padli aj slová o zrade. Zvládol Andrej Danko komunikačne túto situáciu?

- Ak to hodnotíme z dnešného pohľadu, tak musíme povedať, že to zvládol, pretože sa o tom už veľa nehovorí a nediskutuje. Ako keby to niekde zapadlo prachom, respektíve, ako keby si to vyjasnili. Čo sa týka Andreja Danka, je to emotívny človek a vôbec by som mu nevyčítal to, akým spôsobom to odkomunikoval. Dokonca si myslím, že na jeho reakcii sme videli, že ho to prekvapilo. Pravdepodobne reagoval nepripravený a hovoril od srdca a to, čo si naozaj myslí. Zrejme to bolo preto, že bol prekvapený z reakcie Rudolfa Huliaka. Rudolf Huliak mal krátko predtým to nešťastné vulgárne vyjadrenie na adresu poslankyne PS Lucie Plavákovej a Andrej Danko ho podržal. Potom prišlo vyjadrenie Rudolfa Huliaka, v ktorom kritizoval Andreja Danka, takže si viem predstaviť, že Andrej Danko takúto reakciu neočakával a preto reagoval tak, ako reagoval. Ale posunuli sme sa v čase a teraz to nejako nevidíme – áno, je tam nejaký pán Huliak a vieme, že má nejaké svoje vlastné ambície a chce dať o sebe ešte vedieť, ale nevidíme konflikt medzi ním a Andrejom Dankom, respektíve už sa o tom nehovorí v médiách. Uvidíme, ako sa to celé vyvinie, ale momentálne je akoby ticho.

Medzi SNS a Hlasom-SD bol dlhodobo konflikt o post predsedu parlamentu, kde si Andrej Danko napriek tomu, že SNS je najmenšou koaličnou stranou, nárokoval túto funkciu. Tento problém nie je doteraz vyriešený. Do akej miery môže táto situácia v SNS oslabiť vyjednávaciu pozíciu SNS a Andreja Danka? Dokonca sa Rudolf Huliak vyjadril v tom zmysle, že by podporil aj kandidáta strany Hlas-SD...

- V prvom rade je škandalózne, že Slovenská republika nemá už niekoľko mesiacov druhého najvyššieho ústavného činiteľa aj napriek tomu, že máme nejakého náhradníka. Je to hanba pre Slovensko a celú vládnu koalíciu. Funkcia patrí Hlasu a v koaličnej zmluve nie je nikde napísané, že sa niečo bude meniť potom, ako sa niektorý z predsedov koaličných strán stane prezidentom. Platí koaličná zmluva, kde je úplne jasne napísané, že funkcia predsedu parlamentu patrí strane Hlas-SD. Andrej Danko argumentuje tým, že Smer má svojho predsedu vlády, Hlas má svojho prezidenta a oni chcú mať tiež. Andrej Danko dokonca tvrdí, že to posilnilo stranu Hlas. Ja si ale myslím opak a síce, že to Hlas oslabilo. Dominantný prvok v Hlase bol Peter Pellegrini, ktorý sa síce ešte úplne neodosobnil od toho, že bol kedysi zakladajúci člen Hlasu, ale predsa len nejaký náznak nadstraníckeho správania tam je. V každom prípade Andrej Danko stratil podporu v poslaneckom klube minimálne čo sa týka týchto troch poslancov a jeho pozícia je oslabená. Vládnej koalícii zrejme nič iné nezostáva, ako splniť literu koaličnej zmluvy a zvoliť predsedu parlamentu z kandidátov Hlasu.

Ide síce o internú situáciu SNS, ale aj o troch poslancov koalície, ktorí už deklarovali, že nepôjdu úplne s líniou SNS. Koalícia má už teraz dosť tesnú väčšinu v parlamente. V kombinácií s tým, že už sme predtým videli napríklad pri hlasovaní o odvolaní Michala Šimečku z pozície podpredsedu parlamentu, že nie všetci poslanci strany Hlas-SD to podporili, akým spôsobom situácia v SNS ovplyvní stabilitu koalície?

- Na jednej strane môže pán Huliak tvrdiť, že bude robiť svoju vlastnú politiku, ale treba tiež povedať, že nemá záujem na tom, aby táto vláda padla a prišlo k predčasným voľbám, pretože nemá úplne istú stoličku poslanca. Z pohľadu Andreja Danka môže byť rušivým elementom, ale z pohľadu Roberta Fica sa situácia v koalícii nemení a počet 79 poslancov, ktorí podporujú túto vládnu koalíciu, je stabilný a nedôjde k tomu, aby nejaký dôležitý návrh zákona, ako bude napríklad teraz návrh zákona o štátnom rozpočte, neprešiel. Áno, boli tu traja poslanci za Hlas, ktorí hlasovali inak, ako vládna koalícia pri odvolávaní Michala Šimečku, ale treba povedať, že tak či tak to prešlo. 76 poslancov sa našlo a tí traja vyjadrili svoj postoj pri návrhu, ktorý zasa nebol tak životne dôležitý pre existenciu tejto koalície. Dôležité je, že pokiaľ budú prechádzať návrhy zákonov, ktoré bude predkladať vláda, tak táto vládna koalícia bude fungovať a nemôžeme hovoriť ani o žiadnej vládnej kríze.

