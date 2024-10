Razia v slovenských nemocniciach: Protimonopolný úrad bral manažérom telefóny a počítače! Podozrenia z kartelu

Protimonopolný úrad (Zdroj: SITA)

Protimonopolný úrad inšpekciu potvrdil, no kontrolované subjekty nevymenoval. V ANS majú pritom zastúpenie najmä siete Penta Hospitals a Agel. Penta nekalé konanie odmietla, Agel postup PMÚ nekomentoval. Informuje o tom SME. Podľa zdrojov denníka PMÚ podozrieva nemocničné siete, že sa dohodli na cenách, výmene citlivých obchodných informácií a na spoločnom postupe pri rokovaniach so zdravotnými poisťovňami. Tie preplácajú zdravotníckym zariadeniam výkony financované z verejného zdravotného poistenia.

"Spoločnosť Penta Hospitals Slovensko zásadne odmieta akékoľvek podozrenia z kartelovej dohody s inými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, s ktorými je naopak v priamom konkurenčnom vzťahu," uviedol hovorca Penta Hospitals Tomáš Kráľ. Skupina Penta na Slovensku kontroluje tiež jednu z troch zdravotných poisťovní."Činnosť PMÚ nebudeme v priebehu vyšetrovania komentovať," uviedla hovorkyňa slovenskej divízie Agel Eva Peterová.

Pokuta až do desať percent obratu

Úrad potvrdil, že vykonal neohlásené inšpekcie u podnikateľov v oblasti poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti. Mená kontrolovaných subjektov ale PMÚ nezverejnil. Možná dohoda podľa úradu mohla znížiť či vylúčiť súťaž pri rokovaní so zdravotnými poisťovňami. Takýto postup PMÚ označil za závažný kartel, za ktorý by v prípade jeho preukázania hrozila vinníkom pokuta do desiatich percent ich ročného obratu. Úrad súčasne uviedol, že vykonanie inšpekcií u podnikateľov ešte neznamená, že tí porušili pravidlá hospodárskej súťaže.

PMÚ na kontrolu nemocníc nabádal napríklad šéf lekárskych odborov Peter Visolajský, ktorý uviedol, že kartelové dohody poškodzujú pacientov. Denník tiež pripomenul, že Penta vlani predala Agelu svoje zdravotnícke zariadenia na strednom Slovensku.