Odborník ukázal výšku budúcich dôchodkov: Rozdiely oproti dnešku sú aj v stovkách eur! Mladá generácia zaplače

BRATISLAVA – Budúce generácie dôchodcov to budú maž oveľa ťažšie, ako tie súčasné. Ak by o niekoľko desiatok rokov platili aktuálne pravidlá a nastavenie systému by sa výraznejšie nezmenilo, mladá generácia sa na peniaze od štátu, vyplatené z prvého piliera, spoliehať ani zďaleka nemôže. Dôvodov je hneď niekoľko a rozdiely by boli v mnohých prípadoch aj v stovkách eur.

Odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál na sociálnej sieti upozornil na demografický problém, ktorému na Slovensku čelíme - napríklad, v tomto roku sa narodí len 46 000 detí, ešte donedávna to bolo 55-60 000 detí ročne. Okrem toho sa do dôchodku chystá silná generácia tzv. Husákových detí, teda ľudí narodených po roku 1970. To však nie sú jediné výtvy, ktorým náš sociálny systém čelí. „Nie každý vie, že v prvom pilieri tiká časovaná bomba, ktorá zasiahne ročníky približne od roku narodenia 1981 a mladších,“ uviedol Mihál.

„Po prvé, od roku 2004 sa doba štúdia na strednej a vysokej škole (po skončení povinnej školskej dochádzky) nezapočítava do získanej doby dôchodkového poistenia,“ pripomenul. „Po druhé, od roku 2001 sa doba evidencie na úrade práce započítava do získanej doby dôchodkového poistenia len za dobu, kedy daná osoba poberala dávku (podporu), od roku 2004 sa doba evidencie na úrade práce nezapočítava vôbec,“ dodal.

Do tretice poukázal na to, že pri výpočte priemerného osobného mzdového bodu sa ženám do výpočtu započítava doba výchovy detí (doba na MD, RD) až od roku 2004 - a priznáva sa im osobný mzdový bod len niečo nad 0,5 - čo im kazí výsledný priemerný osobný mzdový bod.

Dve ženy, dva podobné životy, no iné sumy

Mihál porovnal dve ženy s rôznym rokom narodenia. „Pani Jaroslava (ročník 1962) MÁ ZAPOČÍTANÝCH 8 rokov štúdia na strednej a vysokej škole do získanej doby dôchodkového poistenia - pani Miroslava (ročník 1988) nemá započítanú dobu štúdia do získanej doby dôchodkového poistenia,“ uviedol. Jaroslava (ročník 1962) má tiež započítané 2 roky v evidencií na úrade práce do získanej doby dôchodkového poistenia - Miroslava (ročník 1988) už však rovnaké dva roky započítané nemá. Zároveň nemá Jaroslava (ročník 1962) započítaných 5 rokov výchovy detí do výpočtu POMB, preto má POMB = 1,0. Naopak pani Miroslava (ročník 1988) má započítaných 5 rokov výchovy detí do výpočtu POMB, preto má POMB len 0,93.

Vo finále pri prihliadnutí na všetky spomínané aspekty by bol dôchodok týchto dvoch žien diametrálne odlišný a to aj napriek tomu, že formálne spĺňajú obe tie isté podmienky a jediné, v čom sa líšia, je rok narodenia. „Ako vidíte v príklade nižšie, pani Jaroslava i pani Miroslava aktívne platili odvody v zamestnaní rovnako 31 rokov a rovnako zarábali približne priemernú mzdu. Pri hypoteticky rovnakej dôchodkovej hodnote a valorizácií, má však pani Jarmila (ročník 1962) dôchodok o 27 % vyšší, resp. pri priznaní dôchodok o 254 eur vyšší, ako ho bude mať pani Miroslava (ročník 1988) o 26 rokov,“ vypočítal Mihál.