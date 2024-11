Nové pravidlá pre prácu na dohodu: Obrovská KRITIKA zo strany experta, doplatia na to zamestnanci

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Podmienka priamej závislosti výkonu pracovnej činnosti od prevádzkovania činností uvedených v prvom bode až piatom bode prílohy pri prevádzke reštaurácií a pohostinstiev a pri prevádzke ubytovacích zariadení vniesla do aplikačnej praxe nejasný výklad uvedenej podmienky. Odstránením tejto podmienky sa docieli jednoznačný výklad právnej úpravy," zdôvodnila SNS v návrhu na zmenu Zákonníka práce.

Poslanci pripomenuli, že sektor cestovného ruchu stále trpí nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov. Ich počet výrazne klesol v dôsledku opatrení prijatých v súvislosti s ochorením COVID-19 a následnou energetickou krízou a infláciou. "Nedostatok pracovnej sily sa výrazne prejavuje počas letnej a zimnej turistickej sezóny, keď rastú potreby zvyšovania počtu zamestnancov predovšetkým v povolaniach s potrebou nízkej miery kvalifikácie. Návrh zákona zjednoduší sezónne zamestnávanie v sektore cestovného ruchu," uviedli predkladatelia.

Návrh zákona bude mať podľa nich pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie a pozitívne sociálne vplyvy. "Návrh zákona nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu," dodávajú. Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2025.

Mihál to tak ružovo nevidí

Ako približuje Mihál, v účinnosťou od 1. januára 2025 sa dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce môžu uzatvárať v cestovnom ruchu pri prevádzke reštaurácií a pohostinstiev a pri prevádzke ubytovacích zariadení - a to bez ohľadu na to, či sú naviazané na prepravu osôb po riekach, prenájom športových potrieb, prevádzkovanie táborov, umelých vodných plôch alebo lanoviek a lyžiarskych vlekov a podobne. Podľa Mihála sa tak budú môcť dohody uzatvárať bez akýchkoľvek obmedzení a bez dodržania podmienky výnimočnosti práce na dohodu.

reaguje kriticky Mihál.

Dodáva, že určite musí byť spokojný aj minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SSD), keďže pri týchto dohodách sa prakticky neplatí poistné na starobné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti. "Spokojní budú v budúcnosti aj takíto dohodári, keď zistia, že nemajú nárok na dávky v nezamestnanosti a budú mať nižšie dôchodky," skonštatoval ironicky Mihál.

Na negatívny vplyv na zamestnancov upozorňovala aj poslankyňa z PS

Už pri predkladaní návrhu poslancov SNS upozorňovala poslankyňa PS Darina Luščíková, že ak sa navrhovaný zákon schváli, stane sa jednoznačným hlavne to, že všetky práce v reštauráciách, v stravovacích zariadeniach, v ubytovacích zariadeniach budú len sezónneho charakteru a doplatia na to zamestnanci týchto zariadení. Zároveň pripomenula, že už v súčastnosti sú mnohí čašníci, kuchári či recepční zamestnaní na dohody. "Po novom by mohli dohodári pracovať až osem mesiacov a tvárili by sme sa, že je to sezónna práca," dodala v pléne pri rokovaní o návrhu.

Za ďalší problém označila, podobne ako Mihál, že títo zamestnanci a zamestnávatelia nebudú platiť odvody na starobné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a nebudú mať nárok tým pádom na starobné dôchodky a na podporu v nezamestnanosti. "Prečo? Pretože sa bude uplatňovať odvodová odpočítateľná položka a každý zamestnávateľ to presne takto bude robiť," uviedla Luščíková. Samotné ministerstvo financií podľa poslankyne vo svojom stanovisku uviedlo, že vplyv na rozpočet verejnej správy bude až niekoľko miliónov eur. Dôvodom podľa Luščíkovej je práve uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky, čo bude znamenať, že zamestnanci a zamestnávatelia nebudú platiť odvody okrem nemocenského.

Rezort cestovného ruchu prijatie zákona víta

Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR schválenie návrhu vita. Táto legislatívna zmena predstavuje ďalší dôležitý krok smerom k zatraktívneniu podnikania v oblasti cestovného ruchu. Informoval o tom odbor komunikácie MCRŠ. Rezort vníma pretrvávajúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v sektore cestovného ruchu, ktorý najviac zasahuje podnikateľov počas letnej a zimnej sezóny. Pandémia, energetická kríza a inflácia v uplynulých rokoch ešte viac zhoršili situáciu a spôsobili odliv zamestnancov z týchto odvetví. Schválený návrh o odpočítateľnej položke na daň a odvody poskytne výraznú podporu sezónnemu zamestnávaniu, čím pomôže nielen udržať súčasnú pracovnú silu, ale aj prilákať nových zamestnancov.

"Zavedenie tejto odpočítateľnej položky predstavuje konkrétnu pomoc, ktorá podnikateľom uľahčí podmienky na trhu a zabezpečí lepšiu dostupnosť pracovnej sily. Po schválení historicky najnižšej päťpercentnej dane z pridanej hodnoty (DPH) pre gastro a ubytovacie služby, ktoré sme spoločne s SNS presadili pri nedávnych úpravách sadzieb DPH, ide o ďalší zásadný krok smerom k zvýšeniu kvality a konkurencieschopnosti slovenského cestovného ruchu a gastrosektora," zdôraznil minister cestovného ruchu a športu SR Dušan Keketi (nominant SNS).