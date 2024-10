Aktuálny odhad valorizácie: Slováci si budú musieť utiahnuť opasky, o koľko si polepšia dôchodcovia?

(Zdroj: Getty Images, TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA – Slovensko čelí konsolidácii verejných financií a to v praxi znamená, že od budúceho roka sa zdražovanie nejakým spôsobom dotkne zrejme každého. Táto situácia môže výrazne zasiahnuť aj dôchodcov, ktorí patria medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Napriek tomu, že sa dôchodky od 1. januára 2025 zvýšia, aktuálne odhady hovoria o valorizácii len na úrovni 2,1 %. Otázkou tak zostáva, či tento nárast bude dostatočný na pokrytie rastúcich nákladov na bývanie či energie.

Podľa zákona o sociálnom poistení sa všetky dôchodky (okrem minimálnych) k 1. januáru 2025 budú valorizovať o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázané štatistickým úradom za prvých deväť mesiacov roka 2024.

Zatiaľ sú známe údaje o inflácii za obdobie od januára do augusta 2024, kde sa hodnota pohybovala medzi 1,3 % až 3,4 %. Predbežný priemer za tieto mesiace je 2,05 %. Ak septembrová inflácia nepresiahne 2,9 %, výsledná valorizácia dôchodkov bude na úrovni 2,1 %. Informoval o tom ekonomický expert Jozef Mihál.

Pre príklad, ak niekto aktuálne poberá starobný dôchodok na úrovni 650 eur, pri 2,1 % valorizácii to znamená zvýšenie približne o 13,65 eura mesačne. Viacerí seniori majú ale pocit, že tento nárast nedokáže pokryť reálne náklady spojené s rastom cien. Pomôcť by im mal 13. dôchodok, ktorý by sa mal tiež v budúcom roku zvyšovať.

2,1 % = VALORIZÁCIA DÔCHODKOV K 1.1.2025

Odhad výšky 13. dôchodkov v decembri 2025

Mihál zverejnil ešte v júni aj tabuľku, kde vidieť sumy trinástych dôchodkov tak, ako budú reálne vyplatené v decembri 2024. Dodáva, že sú stanovené podľa priemerných mesačných súm jednotlivých druhov dôchodkov vyplatených počas roka 2023. V tabuľke sú uvedené aj odhadované sumy trinástych dôchodkov, ktoré budú vyplatené v decembri 2025.

"Tu ide predbežne o odhad na základe priebežne zverejňovaných údajov Sociálnou poisťovňou o priemerných mesačných sumách jednotlivých druhov dôchodkov, vyplatených počas roka 2024 od januára do apríla 2024," vysvetľuje.

