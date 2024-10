AKTUÁLNE Z bytovky šľahajú plamene: Hasiči zasahujú pri požiari bytu v bratislavskej Petržalke

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

BRATISLAVA - Bratislavskí hasiči aktuálne zasahujú pri požiari elektrickej rozvodnej skrine v byte na Hrobákovej ulici v bratislavskej Petržalke. Potvrdili to z operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.

archíve video Hasiči zasahujú pri lesnom požiari v blízkosti Bieleho kríža (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

Ide o požiar v byte na 10. poschodí. Na mieste zasahuje 16 hasičov so štyrmi kusmi techniky.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Požiar, ktorý v piatok ráno vypukol v byte na Hrobákovej ulici v bratislavskej Petržalke, sa už podarilo zlikvidovať. Jednu osobu previezli na centrálny príjem do jednej z bratislavských nemocníc. Uviedol to hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave Štefan Koči. "Hasiči v krátkom čase po príjazde požiar lokalizovali a zlikvidovali," priblížil Koči. Požiar vypukol v byte na 10. poschodí, horela elektrická rozvodná skriňa. Na mieste zasahovalo 16 hasičov so štyrmi kusmi techniky.

Požiar nahlásili krátko po 7.30 h. "Osoba, ktorá sa nadýchala splodinami horenia, bola sanitným automobilom hasičskej záchrannej služby prevezená na centrálny príjem jednej z bratislavských nemocníc. Zasahujúci hasiči po odvetraní zadymených priestorov vykonali záverečný prieskum detekčnou technikou," dodal hovorca hasičov. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Na miesto privolali zisťovateľa príčin vzniku požiarov.

Požiar v byte v bratislavskej Petržalke spôsobil škodu do 30.000 eur

Piatkovým požiarom v jednom z bytov na Hrobákovej ulici v bratislavskej Petržalke sa zaoberajú policajti. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Požiar spôsobil škodu v predpokladanej výške do 30.000 eur. Na miesto požiaru vyslali okrem hasičov aj policajné hliadky. "Vzhľadom na rozsah požiaru nebolo potrebné vykonať evakuáciu obyvateľov domu, pričom po uhasení na mieste bolo zistené, že išlo o požiar elektrickej rozvodnej skrine," priblížil Szeiff. Majiteľku bytu previezla záchranka do jednej z nemocníc na kontrolné vyšetrenia. Nadýchala sa splodinami horenia. Požiar elektrickej rozvodnej skrine v byte na desiatom poschodí vypukol v piatok ráno, nahlásili ho krátko po 7.30 h. Hasiči požiar v krátkom čase po príjazde lokalizovali a zlikvidovali.