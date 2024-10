Trestné oznámenie na lekára Szalaya za očkovanie: Politici ho označujú za absurdné

Tomáš Szalay (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Trestné oznámenie pseudolekára Liptáka na Tomáša Szalaya je absurdné. Kým Szalay trávil dlhé dni (aj noci) v očkovacom centre na Tehelnom poli a zachraňoval ľudské životy, Lipták odhováral seniorov od očkovania. Spôsoboval tým chaos u tejto zraniteľnej časti populácie a mohol mať na svedomí zbytočné obete na životoch," poznamenal Droba. Vyzval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aby Liptákovi zabránil ďalej vykonávať lekársku prax.

Podporu Szalayovi vyjadril aj Vallo. Poukázal na to, že Szalay sa najvýraznejšou mierou pričinil o vybudovanie najväčšieho očkovacieho centra na Slovensku. "Vďaka nemu sa Bratislava vyrovnala s pandémiou pomerne dobre," podotkol. Namietal, že trestné oznámenie podal lekár, ktorý podľa jeho slov od očkovania odhováral, a to najmä seniorov v domovoch dôchodcov. "Nikdy by mi nenapadlo, že až do takéhoto levelu poníženia vedy a poznania sa raz môžeme dostať. Že dokonca vakcíny budú aj niektorými reprezentantmi štátu považované za biologickú zbraň," povedal.

Generálna prokuratúra SR sa zaoberá trestným oznámením na Tomáša Szalaya. Podal ho lekár Peter Lipták v súvislosti s očkovaním na štadióne Tehelné pole v Bratislave. Tvrdí, že Szalay cielene zhromažďoval ľudí a vystavoval ich riziku nákazy. Szalay to odmietol. Hovoril o šírení bludov zo strany Liptáka a upozornil na to, že Lipták mal odhovárať klientov domovov dôchodcov od očkovania.