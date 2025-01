Poslanec Szalay v šoku! Prišlo mu predvolanie od polície: Môže mu hroziť až DOŽIVOTIE

Tomáš Szalay (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Tak po pár mesiacoch je to tu. Polícia ma predvoláva vypovedať ako podozrivého. Reaguje na trestné oznámenie doktora Petra Liptáka, že som očkovaním proti covidu na bratislavskom Národnom futbalovom štadióne spôsobil všeobecné ohrozenie. Podľa zákona za to hrozí trestná sadzba 4 až 10 rokov. Ak by použili paragraf, že sa tak stalo za krízovej situácie, je za to 25 rokov až doživotie." informoval v utorok ráno poslanec Szalay.

Lipták trestné oznámenie zverejnil vlani v októbri na svojom blogu. Poukazoval v ňom na to, že Szalay cielene zhromažďoval ľudí a vystavoval ich riziku nákazy. Podotkol, že išlo o očkovanie mRNA vakcínami, pričom v tom čase neexistovali žiadne relevantné dôkazy o ich bezpečnosti. Odkázal aj na výroky splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Szalay podľa neho v páchaní trestnej činnosti pokračoval tým, že vlani na jeseň rozposielal zdravotníckym zariadeniam výzvy na zapojenie sa do očkovacej kampane novou vakcínou proti COVID-19. Lipták argumentoval, že očkovanie je eugenicko-genetická zbraň, čo vraj jednoznačne potvrdil Kotlár.



"Som šokovaný, že v krajine, kde polícia nemá dostatok pochôdzkárov na ochranu obyvateľov a bežné krádeže zostávajú nevyriešené, sa tomuto venuje pozornosť," dodal poslanec, ktorý verí, že vyšetrovateľ to zmetie zo stola, inak by museli stíhať stovky ľudí z očkovacích centier po celom Slovensku.

Gröhling to považuje za urážku, SaS za poslancom stojí

Strana Sloboda a Solidarita vyjadruje Szalayovi plnú podporu. Podozrenie, že očkovanie na bratislavskom Národnom futbalovom štadióne mohlo spôsobiť všeobecné ohrozenie, považuje SaS za úplne neopodstatnené a nezmyselné. Predseda opozičnej strany SaS Branislav Gröhling to považuje za urážku. "Nielen Tomáša Szalaya, ale aj všetkých doktorov, ktorí denno-denne bojovali o záchranu životov v čase covidu," uviedol s tým, že iróniou je, že na Národnom futbalovom štadióne, kde Tomáš Szalay organizoval očkovanie, sa očkovali aj policajti z prezídia policajného zboru. "Keby mal pomýlený pán Lipták pravdu, tak sa samotní policajti zúčastnili na ´verejnom ohrození´ a nikoho neupozornili," dodáva.

Gröhling vyjadril podporu všetkým čestným lekárom aj policajtom, ktorí sa aj v tejto atmosfére snažia poctivo vykonávať svoju prácu. "Od polície odchádzajú ľudia a tá nezvláda plniť svoje funkcie a riešiť skutočné hrozby pre občanov. Je naozaj tragické, že polícia v tomto čase musí riešiť podnety jedného pomýleného konšpirátora a nie problémy, ktoré ľudí naozaj trápia," konštatuje šéf SaS.

Hlavou krúti aj analytik Smatana

Bizár v našom zdravotníctve pokračuje v roku 2025 naďalej v silnom tempe, zareagoval na sociálnej sieti analytik Martin Smatana. "Očkovanie na štadióne bolo jedno z najlepšie zorganizovaných a efektívnych aktivít štátu (resp. verejného sektora, v tomto prípade Bratislavského samosprávneho kraja) počas pandémie. Namiesto uznania sa tu však podávajú bizarné trestné oznámenia, a to od ľudí, ktorí svojimi dezinformáciami a ´aktivitami´ podkopávali akékoľvek snahy o zlepšenie situácie v našej krajine," napísal na sociálnej sieti.