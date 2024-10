VIDEO Mrazivé chvíle! Medveď len pár metrov od hubárky: Varovania obcí pred šelmami neustále pribúda

(Zdroj: Getty Images, FB, sprejnamedveda.sk)

Dominika sa vybrala spoločne so svojou rodinou na huby do lesa v okrese Prievidza. Ani vo sne by ju nenapadlo, že o chvíľu bude stáť tvárou v tvár divej šelme. "Vybehli sme si na huby ako každý rok a napriek varovaniam pred medveďmi som si hovorila, že veď medveď snáď nečaká zrovna na mňa a predstavte si, čakal," poznamenala prekvapená žena.

Priamo pred ňou medzi stromami sa objavil medveď, ktorý sa pokojne prechádzal lesom. Dominiku incident skutočne prekvapil a podľa nej, mali obrovské šťastie, že sa nič nestalo. "Mali sme šťastie… Boli sme blízko auta, ale keby sme hlboko v hore, neviem," poznamenala prekvapená žena.

Pred medveďom varujú viacerí

Pred výskytom medveďa však varujú aj viaceré obce. Medveďa mali nedávno spozorovať v okrajových častiach Čadce. "V prípade, že máte informácie o výskyte medveďa v okrajových častiach mesta, hláste to mestskej polícii, prípadne na okresnom úrade. Na základe týchto konkrétnych podnetov, kompletné úrady budú môcť prijať ďalšie opatrenia zamerané na ochranu bezpečnosti občanov," poznamenalo mesto na sociálnej sieti.

Medveďa spozorovali aj v katastri obce obci Nimnica. "Stopy boli zaznamenané v časti Panská rata nad Políkom. Počas pobytu v prírode je preto dobré dbať na zvýšenú opatrnosť, vyhýbať sa neprehľadným hustým lokalitám, správať sa tak, aby o nás zver vedela a nedošlo tak k obojstrannému prekvapeniu. Taktiež žiadame, aby neboli vytvárané potenciálne miesta so zvyškami potravín, kde by sa mohol vracať za potravou," poznamenala obec na sociálnej sieti.

Na výskyt medveďa upozorňujú aj obce v okolí pohoria Tribeč. "V lese nad obcou Súlovce v časti Húšťavy, Gedelov bol zaznamenaný pohyb medveďa," poznamenal obecný úrad Súlovce na sociálnej sieti. Rovnaké varovanie vydala aj susedná obec Oponice.

Medveď bol spozorovaný aj v oblasti Čermeľa na východe Slovenska. Konkrétne v lokalite Krížna. "Zviera sa pohybovalo v blízkosti červenej turistickej značky vedúcej z Hrešnej na Kráľovu studňu. Mestské lesy Košice upozorňujú všetkých návštevníkov na zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode," poznamenalo mesto Košice na sociálnej sieti.

