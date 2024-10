Huliak opäť vzbudil KONTROVERZIU! Jeho výroky k medveďom zaskočili verejnosť... Podľa neho boli v letnom spánku

Rudolf Huliak (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Poslanec Huliak svojimi výrokmi a konaním neraz vzbudzuje kontroverziu, čo argumentuje tým, že je z dediny a má "expresívnejšie výrazy". V minulosti fúkal cigaretový dym na rastlinu v akváriu priamo v budove Národnej rady (NR) SR napriek tomu, že je tam fajčiť prísne zakázané. "V súzvuku s CO2 a rastlinka nám pekne rastie,“ uviedol vo svojej kancelárii s tým, že dym jej podľa neho prospieva.

archívne video

Rudolf Huliak fajčil v priestoroch parlamentu (Zdroj: Facebook/Slovenská národná strana)

V septembri zase vo verejnosti rezonovalo jeho vyjadrenie na adresu poslankyne PS Lucie Plavákovej. Na tlačovej konferencii vyhlásil, že pomenovaním "suka" možno označiť poslankyňu NR SR, ktorá v pléne uvedie, že plod si nezaslúži žiť. To sa stretlo s obrovskou kritikou opozície, verejnosti, ale aj zo strany niektorých koaličných politikov. Podľa neho ale nejde o hanlivý výraz. "Vy si nepamätáte, keď sme dakedy jazdili po dedine na motorkách a išla pekná baba a prvé čo bolo ,bože, to je suka´. Nehnevajte sa na mňa, to u nás frčalo, u nás to nie je nejaký hanlivý výraz," uviedol pri konforntácii s novinárom Huliak.

Medvede podľa neho mali letný spánok

Jeho najnovšie výroky, ktoré vzbudili kontroverziu, sa týkajú medveďov. Minulý týždeň Huliak vyhlásil, že medvede vedia, že už nie sú tak chránené ako v minulosti. "Nedokážete si predstaviť, čo to spravilo, že my dnes vieme zasiahnuť poľovníckym spôsobom do medvedej populácie. Tie medvede skutočne cítia, že už sú nie neohroziteľné a že človeku môžu ublížiť. Už je tých hlásení a stretov s medveďom oveľa menej ako bolo. Už si myslím, že aj to pomohlo, že jednoducho ten medveď vie, že nie je chránený tak zákonom, že na neho nemôže človek siahnuť," uviedol v rozhovore v rubrike Plusky Teraz takto s Ankou Žitnou. Podľa jeho slov "niečo v tej prírode funguje aj mimozmyslovo". "Vy, keď nejdete loviť, tak sa vám tá zver, doslova, predvádza pred očami," povedal s tým, že to potvrdia aj poľovníci. "Zver nie je tak zdegenerovaná ako človek," dodal.

V utorok zase v štúdiu JOJ 24 vyhlásil, že medvede zaľahli na letný spánok. "Tento rok tu máme fenomén, že nám medvede zaľahli na letný spánok... a po ňom sa nám zrazu zobudili medvede," vyhlásil s tým, že celé Slovensko pozorovalo, že "z ničoho nič zrazu zmizli". "Akonáhle začali kukurice dozrievať, medvede sa prebudili nervózne, s prázdnymi žalúdkami a bez tukových zásob," pokračoval s tým, že teraz to bude veľký problém, keďže sa kukurice a pšenice pobrali z polí. Podľa neho je logické, že medvede sú na strniskách a že smerujú bližšie k obydliam, keďže sú premnožené a vytláčajú sa z prirodzeného prostredia.

K jeho poslednému výroku sa vyjadril aj odborník Marián Hletko. Podotkol, že letný spánok (estivácia) skutočne existuje. "Estiváciu využívajú prevažne živočíchy žijúce v oblastiach s teplým a suchým podnebím (bahník západoafrický, korytnačka stepná, púštne žaby, tarbíkomyš), ktoré spánkom prečkávaju obdobie sucha," uviedol a spomenul, že v miernom pásme upadajú do letného spánku niektoré druhy slimákov, ktoré si vytvárajú ochranné zátky, braniace nadmernému odparovaniu tekutín. "Estiváciu medveďov na Slovensku však doposiaľ zaznamenal len starosta z Očovej," vyhlásil.