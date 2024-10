Hlásenia o výskyte medveďov pribúdajú: Na TIETO miesta by ste si mali dať pozor! Čo robiť v prípade útoku?

(Zdroj: sprejnamedveda.sk, Getty Images)

Štátna ochrana prírody v spolupráci so Zásahovým tímom pre medveďa hnedého pripravili súhrn najdôležitejších rád a zásad správania sa v miestach s výskytom našej najväčšej šelmy. Medveď sa zvyčajne snaží ľuďom vyhnúť, niekedy si nás ale všimnúť nemusí. V lese a jeho blízkosti treba byť preto ostražitý, predovšetkým ráno, večer a v noci, ale tiež počas dňa v hustej vegetácii alebo blízko zdrojov potravy. Vyhnúť sa neočakávanému stretu s medveďom pomôže aj schopnosť rozpoznať pobytové znaky a najčastejšiu potravu medveďa.

Pri pohybe v lese by sme si mali všímať stopy, trus a znaky kŕmenia sa medveďom. Určiť medvediu stopu v teréne je pomerne jednoduché, pretože veľkosť a tvar stopy sú takmer nezameniteľné. U dospelých jedincov medveďa býva šírka prednej laby približne 13-18cm a jej dĺžka od 12-17cm. Zadná laba je o niečo dlhšia a u dospelých jedincov sa pohybuje v rozpätí od 20-28cm.

Obzvlášť pozorní by sme mali byť pri pohybe v hustom poraste, na miestach s hojnosťou lesných plodov, pri zdochlinách, zlej viditeľnosti alebo počuteľnosti, resp. ak sa pohybujeme proti vetru, pri tečúcej vode a podobne. Pri obmedzenej viditeľnosti pomôže akýkoľvek zvukový prejav (pískanie, tlieskanie, hlasnejší rozhovor), na základe ktorého má medveď možnosť zareagovať na blížiaceho sa človeka a vyhnúť sa mu. Riziko stretnutia s medveďom je menšie, keď sa pohybujeme v skupine po vyznačených chodníkoch a počas denného svetla.

Na tieto miesta by ste si mali dať pozor!

"Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR bol najčastejšie vyslaný do Žilinského kraja (Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš), Banskobystrického kraja (Hrochoť, Očová, Detva, Turecká) a Prešovského kraja (Vysoké Tatry, Štrba)," priblížil odbor komunikácie. Operačné stredisko rieši oznámenia o výskyte medveďa monitorovaním okolia, dohľadávaním jedincov v prípade dopravných nehôd, plašením a v krajnom prípade aj ich elimináciou.

Autori portálu sprejnamedvede.sk navyše pre ľudí vytvorili interaktívnu mapu, kde sa dá pozrieť nahlásený výskyt medveďov v tomto roku.

Liptovský Mikuláš vyhlásil mimoriadnu situáciu

Okresný úrad Liptovský Mikuláš vyhlásil v sobotu na území okresu Liptovský Mikuláš v súvislosti s výskytom synantropného medveďa hnedého mimoriadnu situáciu. Potvrdil to prednosta OÚ Jakub Haluška. Vyhlásením mimoriadnej situácie OÚ podľa Halušku reaguje na tragický incident pri obci Hybe, kde stret s medveďom neprežil muž. Doposiaľ podľa neho nebol tento jedinec odchytený.

"Aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu na zdraví či majetku vyhlásili sme mimoriadnu situáciu v sobotu o 15.00 h na celom území okresu Liptovský Mikuláš," povedal Haluška. Počas mimoriadnej situácie budú môcť byť podľa neho vykonávané záchranné práce spojené s identifikáciou a odchytom dotknutého jedinca.

Stret s medveďom neprežil v sobotu dopoludnia muž v katastri obce Hybe. Medveď mu pri útoku zasiahol jednu z hlavných tepien dolnej končatiny. Incident preveruje Zásahový tím pre medveďa hnedého.

Čo robiť v prípade stretu s medveďom

Pri nečakanom strete s medveďom (na bližšie ako 100 m) odporúčajú ochranári zväčšiť vzdialenosť od medveďa, nie však utekaním, ktoré by mohlo vyprovokovať prenasledovanie. „K medveďovi sa nikdy nepribližujte, a to aj v prípade, že sa zdá byť pokojný. Dajte medveďovi vedieť o svojej prítomnosti tým, že sa mu prihovoríte kľudným hlasom. Vyhnite sa tiež pohľadu priamo do očí, pre zviera je to znak agresie. Nestrácajte ho však z dohľadu a cúvajte späť smerom, odkiaľ ste prišli. Nerobte prudké pohyby, neotáčajte sa k medveďovi chrbtom a nebežte,“ radia ochranári.

Medveď v sebaobrane niekedy urobí výpad, varovanie, aby sa človek vzdialil. Ak sa stretne s nevhodnou reakciou zo strany človeka, výpad sa môže vystupňovať do útoku, ale väčšinou sa končí skôr ako dôjde k fyzickému kontaktu.

Ak medveď naozaj zaútočí a zdá sa, že dôjde k fyzickému kontaktu, poprední odborníci odporúčajú pasívnu obranu. “Ľahnúť si na brucho tvárou k zemi, ramenami a rukami si chrániť hlavu a krk, ostať bez pohybu („hrať mŕtveho“) až pokiaľ medveď neodíde. Ak vás medveď prevráti, znova sa dostaňte do pôvodnej polohy, aby ste mali brucho a ostatné životné orgány chránené pri zemi. Brániaci sa medveď väčšinou prestane útočiť, keď zistí, že už nie ste hrozbou.“

V žiadnom prípade sa nepokúšajte bojovať s medveďom. Aj keď sa môžete cítiť v ohrození, pokus o boj by mohol situáciu len zhoršiť. Medvede sú oveľa silnejšie a rýchlejšie ako ľudia a aktívna obrana by mohla predĺžiť útok a zvýšiť pravdepodobnosť vážneho zranenia.

„Tieto odporúčania môžu zvýšiť Vaše šance prežiť útok medveďa, ale vždy je najlepšie vyhnúť sa oblastiam, kde sa medvede často vykytujú. Pamätajte, že najlepšou ochranou je prevencia. Vždy rešpektujte divokú prírodu a jej obyvateľov,“ upozorňuje Štátna ochrana prírody.

