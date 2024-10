Vláda poskytne mestám a obciam 50 miliónov eur: Premiér pripúšťa zmeny v mediálnej legislatíve

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Dodal, že 50 miliónov rozdelia podľa kľúča, ktorý si pripraví Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Fico predpokladá, že to bude podľa počtu obyvateľov v mestách a obciach. Spomenul, že samosprávy podľa neho v minulosti dostali pôžičky. Ako uviedol, v rámci odpustenia sa kraje dohodli, že si ich nerozdelia podľa počtu obyvateľov. "Každý dostane rovnakú sumu, čiže 2,5 milióna eur na každý jeden kraj," zdôraznil premiér.

Vláda poskytne mestám a obciam 50 miliónov eur, tvrdí Robert Fico (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Zároveň v Brezne vyhlásil, že vládna koalícia je pripravená pomôcť aj na budúci rok. Informoval, že to však musí byť ZMOS, kto príde s koncepciou komunálnej reformy. Združenie podľa neho povie, čo bude štát robiť s malými obcami, ktoré majú málo obyvateľov. Fico reagoval, že síce majú právo mať starostu, riešiť však potrebujú, čo bude s inými pracovnými funkciami takýchto obcí.

Predseda ZMOS Jozef Božik informoval, že peniaze od vlády v čase novembra a decembra tohto roka padnú samosprávam vhod a prežijú do konca roka. "My sa však už vážne musíme začať rozprávať o tom, čo bude počas ďalšieho kalendárneho roka," spomenul. Povedal, že ak vláda hľadá zdroje pre zamestnancov verejnej správy, mala byť poukázať peniaze na jednorazovú odmenu. Podľa neho samosprávy na to nebudú mať. "S veľkou opatrnosťou sa totiž pozeráme na nový štátny rozpočet a vnímame aj to, v akej kondícií budú mestá a obce vstupovať do nového roka," ukončil s tým, že 50 miliónov eur od vlády víta.

Premiér pripúšťa zmeny v mediálnej legislatíve

Premiér Robert Fico (Smer-SD) pripúšťa zmeny v mediálnej legislatíve. Avizuje napríklad zriadenie národného mediálneho úradu. Poukazuje i na potrebu zavedenia práva na opravu a odpoveď a uvažuje aj nad úpravou povinností potrebných pre výkon práce novinára. Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii. Kritizoval pri tom stav súčasných médií.

"Advokát, notár, sudca, právnik musí mať vysokoškolské právnické vzdelanie. Prečo by nemalo platiť, že novinárom bude iba ten, kto je buď žurnalista vyštudovaný alebo absolvoval nejakú rekvalifikáciu? Mali by ste byť súčasťou možno nejakých stavovských organizácií, kde budete mať nejaké disciplinárne konania, podobne ako majú advokáti," odkázal predseda vlády novinárom.

Súčasný stav označil Fico za mediálny bordel, ktorý podľa neho neexistuje v žiadnej inej krajine Európskej únie. Myslí si, že novinári si robia čo chcú a nenesú za to žiadnu zodpovednosť. O zámere mediálnej reformy v utorok hovoril aj podpredseda Národnej rady (NR) SR a líder koaličnej SNS Andrej Danko. "Chcem avizovať, že pripravíme národný mediálny úrad, budeme sa baviť aj o stavovských organizáciách médií a o pravidlách," uzavrel. Média totiž podľa vlastných slov viní za vytváranie frustrujúceho stavu.

Forma pomoci s vysokými cenami energií zatiaľ nie je jasná

Forma pomoci s vysokými cenami energií pre domácnosti zatiaľ nie je jasná. Môže ísť o adresnú pomoc, ale aj pomoc v podobe "helikoptérových peňazí." Uviedol to v utorok premiér SR Robert Fico (Smer-SD) na tlačovej konferencii počas pracovného kongresu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR s komunálnymi lídrami v Brezne.

"Urobíme všetko preto, aby ľudia nepocítili zvyšovanie cien plynu, elektriny, ako aj tepla. Metódu už nechajte na nás. Možnosti sú rôzne. Môže to byť aj adresná pomoc, môže to byť pomoc v podobe helikoptérových peňazí," uviedol Fico.

Aj v mene predstaviteľov Hlasu-SD a SNS vyhlásil, že momentálne veľmi intenzívne pracujú na niečom, o čom budú informovať v pomerne krátkom čase. Dovtedy sa však musia uskutočniť stretnutia s najvyššími predstaviteľmi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

"My sme vždy bojovali s vysokými cenami energií. Snáď po tejto konsolidácii, kde síce na jednej strane sme dali dole DPH na päť percent na potraviny, lieky, cestovný ruch, gastro, ubytovanie, ale súčasne sme išli o 23 % hore pri iných produktoch, nemôžeme teraz dopustiť, aby ešte okrem toho aj skočili ceny tepla a plynu alebo elektriny," uzavrel premiér.