Prezident Finančnej správy otvorene! Zistenia v bratislavskom podniku boli závažné: Prečo museli postupovať zvoleným spôsobom?

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

Uplynulý víkend sa v Bratislave konala kontrola podniku, ktorá vyvolala na internete vlnu kritiky. Aký bol výsledok kontrolnej akcie?

Treba vnímať celú túto vec z pohľadu toho, čo sa zistilo. Naozaj musím povedať, že tie zistenia boli závažné aj z pohľadu ekonomickej kriminality, aj z pohľadu nelegálnej distribúcie drog. Výsledkom kontrolnej akcie bolo za nás, za finančnú správu, zistenie nepriznávania tržieb a nevydávanie pokladničných blokov. Kolegovia z Policajného zboru SR zaistili väčšie množstvo drog a takisto aj ľudí, ktorí sa mali podieľať na ich distribúcii. Ja si myslím, že opodstatnenosť tohto zásahu je potvrdená jeho výsledkom. Za nás chcem povedať, že do budúcna budeme intenzívnejšie komunikovať výsledky akcií hneď po vykonaní a nebudeme čakať na prvú reakciu z vonkajšieho prostredia, aby sme nemuseli potom reagovať na niektoré, musím povedať, vymyslené alebo zámerne ohnuté veci. Nepôsobí to dobre na verejnosť a tomu chceme predísť.

Jedným z tých, ktorý reagoval, bol aj primátor Bratislavy Matúš Vallo. On avizoval prešetrenie postupu. Podľa neho išlo o neštandardný zákrok a kontrola príjmových dokladov či e-kasy sa má vykonávať iným spôsobom. Došlo podľa vás zo strany zložiek k porušeniu postupov?

Určite nie! Postupy boli dodržané v plnom rozsahu. Musím upresniť, že toto bola súčinnostná akcia. Výsledok súčinnostnej akcie je kooperácia viacerých ozbrojených zložiek štátu, to znamená polícia, finančná správa, cudzinecká polícia. Je tam prizvaný aj inšpektorát práce. Všetko to vychádza z toho, že ak dostaneme ako finančná správa alebo Policajný zbor SR nejaký podnet, ktorý sa týka jednej alebo druhej strany, tak v tom momente ideme vykonávať súčinnostnú akciu. To znamená, že na jednej strane finančná správa kontroluje ekonomickú trestnú činnosť, na druhej strane Policajný zbor SR kontroluje nelegálnu činnosť v oblasti drog. Aj v tomto prípade sme konali na základe podnetu a po spoločnej dohode s Policajným zborom SR sme vykonali súčinnostnú akciu. My máme dnes potvrdené, nie len výpoveďami našich zamestnancov a príslušníkov Policajného zboru SR, ale aj vďaka kamerovým záznamom, ktorými disponuje mestská polícia, že táto akcia bola vykonaná v súlade so zákonom. Nedošlo k žiadnej brutalite ani násiliu. Priestor a osoby boli zabezpečované v súlade so zákonom. Veľmi ma mrzí, že sa pán primátor neopýtal predtým, ako napísal status, ktorý samozrejme vyvolal vášne či už u jeho priaznivcov alebo u opačnej strany. Myslím si, že sme mohli tomu predísť, keby sme diskutovali a dopredu si povedali, čo je naozaj veľký problém a ako ho budeme spoločne riešiť. Toto sú veci, ktoré ja vnímam veľmi citlivo. Nemôžeme podporovať kriminalitu, ktorá pôsobí na ekonomiku štátu a ktorá pôsobí na zdravie občanov Slovenskej republiky. Myslím si, že distribúcia drog v nočných kluboch by nemala byť.

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

Spomínate viaceré zložky, ktoré sa tejto akcie zúčastnili, prečo musela byť tak rozsiahla? Mali ste informáciu, že ide o nejaký problémový podnik?

My vždy vychádzame z vnútorných analytických informácií, ktoré máme. Samozrejme, vychádzame aj z nejakých podnetov, ktoré dostávame. Toto bola zhoda obidvoch vecí. To znamená, že mali sme aj výstupy z analýzy, čiže sme mali prehľad o tom, ako daný podnik funguje, aké má tržby a na druhej strane sme mali zaevidovaný podnet od reálneho človeka. Nebol to žiadny anonym. Ten nás upozornil práve na distribúciu drog v tomto podniku. Preto sme prizvali Policajný zbor SR, aby bol súčinný v tejto akcii. Nejde o nijaké účelové konanie vo vzťahu k konkrétnym podnikateľom, alebo k konkrétnym podnikom. Nejdeme ničiť nočný život v Bratislave, práve naopak, chcem, aby nočný život prebiehal v súlade s tým, ako si to normálni ľudia predstavujú. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme s pohľadu predchádzania aj ekonomickej trestnej činnosti, upozornili na to, že sú tu podnikatelia a podnikatelia. Ak proste niekto klame, tak má konkurenčnú výhodu oproti podnikateľom, ktorí platia. Jednoducho takýchto podnikateľov nenecháme žiť. Pre mňa je to naozaj neprijateľné a musíme v tomto pokračovať.

Objavuje sa stále viac príbehov ľudí, ktorí tvrdia, že počas razie museli stáť pri stene niekoľko hodín a mali strach. Vyzerajú takto kontroly všetkých podnikov alebo ste museli prijať vážnejšie opatrenia vzhľadom na podnet?

Musím povedať, že sme vykonali v roku 2024 na Slovensku 350 súčinnostných kontrol v spolupráci s policajným zborom. V Bratislave ich bolo 96. Všetky tieto kontroly prebehli úplne štandardným spôsobom. My sme pri týchto dvoch, teda konkrétne ani v tomto poslednom prípade, a ani Policajný zbor SR nezaevidovali žiadne sťažnosti, žiadne oficiálne podania, žiadne trestné oznámenia na postup príslušníkov finančnej správy alebo Policajného zboru SR. Ako som už povedal, aj kamerové záznamy mestskej polície potvrdzujú, že ten zákrok prebehol úplne štandardne. Ľudia, ktorí mali pocit, že naozaj dochádza k nejakému nátlaku, majú možnosť to komunikovať buď na nás alebo na Policajný zbor SR. Môžu podať oficiálnu sťažnosť, trestné oznámenia a určite to bude prešetrené.

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

Vráťme sa späť k primátorovi Bratislavy. On bol medzi prvými, ktorý reagoval na túto kontrolu. Včera ste sa spoločne s prezidentom Policajného zboru SR a náčelníkom mestskej polície stretli s primátorom Bratislavy, čo bolo výsledkom tohto stretnutia?

Výsledkom bolo vysvetlenie situácie. Ja som bol prekvapený z reakcie, ktorá bola smerovaná hlavne na adresu finančnej správy, že to vlastne bola celá akcia finančnej správy, že príslušníci Kriminálneho úradu boli tí kukláči, ktorí na mieste zasahovali. To nie je pravda. Príslušníci Kriminálneho úradu nezasahovali ani v jednom z 350 prípadov, ktoré máme do dnešného dňa zrealizovaných. Boli to príslušníci Policajného zboru SR, ktorých sme prizvali do takejto akcie, práve kvôli tomu, čo som už spomínal. Teda kvôli informácii o distribúcii drog. Vecne sme sa snažili s pánom prezidentom Policajného zboru SR vysvetliť, prečo musíme konať ako konáme. Prečo sú realizované niektoré úkony tak, aby bola zabezpečená hlavne bezpečnosť ľudí, ktorí boli v danom priestore. Ja to úplne skonkretizujem. Ak prídete do miestnosti, kde je 100-150 ľudí a zistíte, že začínajú padať na zem drogy, ktoré tí ľudia odhadzujú od seba, pretože vidia, že prišla polícia s finančnou správou, tak jednoducho vy neviete, kto tam je. Tam môže byť niekto, kto má zbraň, kto má nejakú bodnú zbraň a môže dôjsť ku konfliktu s políciou, pri ktorom môže dôjsť až k usmrteniu alebo poškodeniu zdravia kohokoľvek. Takže zaistenie osôb a prehliadka osôb je nevyhnutná, aby sme vedeli zaistiť bezpečnosť ľudí. V tomto prípade to naozaj prebehlo týmto spôsobom. Ja som veľmi rád a ďakujem aj Policajnému zboru SR za perfektnú súčinnosť. Myslím si, že výsledok kontroly potvrdzuje naozaj to, čo sme predpokladali. Takže opatrenia a konkrétne kroky boli opodstatnené.

Vráťme sa ale k vášmu stretnutiu. Aké návrhy na ňom padli?

Toto všetko sme sa snažili pánovi primátorovi vysvetliť. Navrhol som, že môžeme urobiť nejaké preventívne aktivity. My máme k dispozícii vycvičených, kvalitných psov, ktorí spoločne so svojimi psovodmi vedia v Bratislave raz za mesiac, dvakrát do mesiaca, prejsť ohlásenou akciou. Povieme si, že ideme vtedy a vtedy do mesta, budeme sa zameriavať na kontrolu drog vo vašich podnikoch. Podnikateľom budeme pomáhať či náhodou nedistribuuje niekto v ich podniku drogy. Lebo ten samotný podnikateľ to nemusí ani vedieť. Musím povedať, že veľakrát sa to deje bez jeho vedomia. Takisto nepriznávanie tržieb. To nemusí byť zodpovednosť samotného podnikateľa. On nie je pri kase. Nenahadzuje bločky do systému. Sú tam zamestnanci. Vieme im teda pomôcť v riadení toho personálu. Vieme byť nápomocní robiť nejakú osvetu. Toto sa ale nestretlo s nejakou odozvou od pána primátora ani od jeho kolegov. Čakáme možno na to, že prídu s nejakými návrhmi oni, v čom by sme im vedeli pomôcť. Minimálne sme sa dohodli na komunikácii. To znamená, že ak k niečomu dospejeme, tak najskôr si budeme nejakým spôsobom komunikovať výsledky, a potom ich budeme komunikovať do éteru. Ja verím, že aj tieto ponaučenia, ktoré máme z týchto posledných akcií, jednej aj druhej strane otvárajú dvere na vzájomnú komunikáciu, že sa posunieme obrovskými krokmi dopredu. V našom záujme, a určite aj ich, je, aby Bratislava fungovala, aby fungovali aj nočné podniky, ale aby fungovali v zmysle toho, aby sme sa do nich nebáli pustiť deti.

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

Plánujete teda pokračovať v tých kontrolách aj možno v iných mestách?

My určite áno. Aj tých 350 kontrol po celom Slovensku má svoje opodstatnenie, svoje výsledky. Takže budeme v tom určite pokračovať minimálne z toho titulu, že my musíme doniesť vyšší výber daní do štátneho rozpočtu a jednoducho toto je cesta.

Hovoríte, že to má svoje výsledky, koľko peňazí takýmito kontrolami prinesiete do rozpočtu?

Poviem konkrétne veci, ktoré sme zrealizovali za posledné obdobie alebo za obdobie dvoch troch mesiacov. Akcia Horúce leto, ktorá je práve zameraná na kontrolu vydávania pokladničných blokov a priznávania tržieb, chcem hlavne podčiarknuť to priznávanie tržieb, lebo ten blok je ako keby deklarácia toho, že tá tržba bola zaevidovaná. Za krátke obdobie sme zmerali objem tržieb pred kontrolou alebo pred upozornením podnikateľa, že prídeme k tebe na kontrolu a 15 dní po tomto úkone. Nárast tržieb bol enormný. Musím povedať, že naozaj sme sa dostali skoro na 4 milióny eur v náraste tržieb za to krátke obdobie, kedy sme vykonali kontrolu, čo je, myslím si, že obrovská suma. Keď si zrátam, že to bolo pár podnikov a keď to rozprestrieme na celé Slovensko v čase celého roka, tak tu je vidieť výsledok toho, čo nám vlastne uniká. Z minulosti máme zadržaných viac ako 2000 registračných pokladní a už dnes vieme, že v týchto pokladniach nebolo zaevidovaných 70 miliónov tržieb. To je obrovský únik na daniach z príjmu a daniach z pridanej hodnoty. Takže treba s tým naozaj niečo robiť. Štátny rozpočet máme napnutý, to všetci vieme. Ja som veľmi rád, že bol schválený konsolidačný balík. Posunieme sa obrovskými krokmi dopredu. Je ale nevyhnutné robiť tú kontrolu. Kontrola má naozaj obrovský efekt. Prináša obrovské peniaze. Poviem ešte zopár čísel. V lete sme vykonali daňové kontroly u pár subjektov a výsledok kontrol bol, že 87 miliónov máme na doruboch dane z pridanej hodnoty a dane z príjmu. Naozaj tá kontrola, ktorú vykonávame, môže priniesť do štátneho rozpočtu veľa peňazí a je dôležité sa zamerať práve na ňu.

Spomínate, že ste robili viaceré kontroly aj v minulosti. Boli aj v takomto rozsahu? A ak áno, prečo si myslíte, že práve táto vyvolala také vášne a prečo práve na túto pán primátor reagoval?

Boli vykonávané aj v takomto rozsahu. Musím povedať, že nie v každom prípade sme mali zadržané drogy. Tie drogy sa vo väčšom množstve objavili v tých posledných dvoch kontrolách v Bratislave. To, prečo bola takáto reakcia, ťažko mi je to hodnotiť. Ja rozumiem tomu, že mu záleží na tom, aby nočný život v Bratislave nejak napredoval, ale na druhej strane si musí uvedomiť, že nemôže to byť za cenu ohrozovania života ľudí.