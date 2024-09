Polícia obvinila pre sobotňajšiu nehodu v Bratislave 38-ročného vodiča auta

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

BRATISLAVA - Polícia vedie trestné stíhanie v súvislosti s nehodou, ktorá sa odohrala v sobotu (21. 9.) v Bratislave na Dolnozemskej ulici, pred výjazdom na most Apollo, kde došlo k zrážke osobného auta a dvoch cyklistov, pričom vodič následne narazil do ďalšieho auta. Obvineniu z trestného činu usmrtenia v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví čelí 38-ročný vodič auta Peter C. z okresu Dunajská Streda. Zároveň bol aj spracovaný podnet k jeho väzobnému stíhaniu. Informoval o tom hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.