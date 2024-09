Prehovoril svedok hromadnej nehody v Bratislave! Auto cyklistov nabralo a rozmetalo: Nastalo šialenstvo

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Bratislavskí dopravní policajti včera zasahovali pri tragickej dopravnej nehode, ktorá sa stala v bratislavskej Petržalke, smerom z Dolnozemskej cesty na Most Apollo. Na mieste sa zrazili dve osobné auta a dvaja cyklisti. Jeden z cyklistov utrpel zranenia, ktorým žiaľ na mieste podľahol. Malo ísť o muža vo veku 23 rokov.

Druhý z nich skončil v nemocnici. "Pacient bol transportovaný s diagnózou polytrauma a vnútrolebkové poranenie do nemocnice na Kramároch. Do nemocnice v Starom meste bol prevezený 38-ročný muž s poranením hlavy a maloletá osoba bola po prvotnom ošetrení transportovaná do Národného ústavu detských chorôb s poranením hlavy." poznamenalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky na sociálnej sieti.

Prehovoril svedok nehody

Čo presne sa na mieste stalo je však predmetom vyšetrovania a polícia nateraz neposkytla bližšie informácie. Podľa očitého svedka sa však auto malo rútiť obrovskou rýchlosťou. "Niekde za mojim chrbtom sa niekoľkokrát rozoznelo pekelné kovové dunenie, ktoré ma vydesilo. "Padá časť mosta? Narazili do seba vlaky? Čo to preboha je?" Až na ďalšie zadunenie som si všimol auto prichádzajúce šialenou rýchlosťou bez brzdenia z Dolnozemskej k Mostu Apollo, ktoré niekoľko krát obtrelo kovové zvodidlá. V zlomku sekundy sme si vymenili pohľady s rovnako zdesenou dvojicou cyklistov, ktorá sa z nejakého dôvodu dostala na Dolnozemskú a smerovala priamo na vozovku Mostu Apollo," priblížil okamihy pred nehodou Ivor.

Náhle rútiace auto zrazilo cyklistov. "V okamihu ich oboch šialené auto nabralo a rozmetalo spolu s ich bicyklami po okolí. Šialenstvo neskončilo a auto vo vysokej rýchlosti preskočilo cestné zábrany a narazilo do auta v pripájacej vetvy od Einsteinovej. Ak by nedošlo k nárazu, pravdepodobne by vozidlo vymrštilo z násypu a padlo by do priestoru pri hrádzi, v ktorom sa v tom čase pohybovalo mnoho bežkýň a cyklistov s chodcami, ktorí sa snažili obísť most naokolo," dodal.

Po nehode podľa neho nastalo na mieste šialenstvo a beznádej. "Zdeformované telá, volanie záchranky, plač a krik, mnoho krvi a kusy bicyklov navôkol. Za pár minút prišla polícia, následne záchranka. Napriek prvým odhadom pri snahe pomôcť sa zistilo, že jeden z dvojice cyklistov ešte žije. Zranené osoby boli aj obďaleč v aute," poznamenal Ivor. Z toho brutálneho pohľadu má doteraz hrôzu. "Vyjadrujem úprimnú sústrasť pozostalým a verím, že zraneným sa čoskoro zlepší stav," dodal.