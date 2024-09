AKTUÁLNE Hromadná dopravná nehoda v Bratislave! Cyklista (†23) nemal šancu prežiť: Zábery, z ktorých mrazí

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Bratislavskí dopravní policajti aktuálne zasahujú pri nehode, ktorá sa stala v bratislavskej Petržalke, smerom z Dolnozemskej cesty na Most Apollo. Na mieste sa zrazili dve osobné auta a dvaja cyklisti. Na mieste sa nachádza aj rýchla zdravotná pomoc.

"Policajti aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s odstraňovaním následkov dopravnej nehody a objasňovaním jej príčiny, ktorá sa stala v piatom bratislavskom okrese v smere z Dolnozemskej cesty smer Most Apollo. Z doposiaľ nezistených príčin tam došlo k zrážke dvoch motorových vozidiel s dvomi cyklistami. Na mieste sa nachádza aj rýchla zdravotná pomoc. V dôsledku zrážky utrpel jeden z cyklistov zranenia nezlučiteľné so životom," poznamenala bratislavská polícia na sociálnej sieti. Malo ísť o muža vo veku 23 rokov.

Doprava je z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody presmerovaná v smere z Einsteinovej ulice na Most Apollo odkláňaná na Prístavný most. Smer z Dolnozemskej cesty smer Most Apollo je odkláňaný taktiež na Prístavný most. "Žiadame vodičov, aby sa riadili pokynmi polície. Presné príčiny a okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," dodala polícia.

Pri nehode zasahujú aj tri pozemné ambulancie záchrannej zdravotnej služby a hasičská záchranka. "23-ročný muž žiaľ utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Ďalší pacient bol transportovaný s diagnózou polytrauma a vnútrolebkové poranenie do nemocnice na Kramároch. Do nemocnice v Starom meste bol prevezený 38-ročný muž s poranením hlavy a maloletá osoba bola po prvotnom ošetrení transportovaná do Národného ústavu detských chorôb s poranením hlavy." poznamenalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky na sociálnej sieti.