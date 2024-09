Zdravotné sestry bijú na poplach! Konsolidačný balík ohrozuje funkčnosť zdravotníctva, hrozí kolaps

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek vyzýva vládu, aby opustili od konsolidácie na úkor zdravotných sestier (Zdroj: SITA/Bokor Tomáš, Topky/Vlado Anjel)

BRATSLAVA - Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) ostro odsudzuje aktuálny plán konsolidácie verejných financií na rok 2025, ktorý nespravodlivo smeruje najväčšie bremeno šetrenia štátu na plecia sestier, pôrodných asistentiek a ďalších zdravotníkov. Takéto rozhodnutie len zníži počet sestier v slovenských nemocniciach, ktoré pre nízky plat často opúšťajú svoje náročné zamestnanie a zároveň odradí budúcich záujemcov o toto povolanie. Na tlačovom brífingu to uviedla predsedníčka združenia Monika Kavecká. K výhradám sa pripája aj Komora opatrovateliek Slovenska.

Konsolidáciu štátneho rozpočtu cez spomalenie valorizácie platov sestier, pôrodných asistentiek a ďalších zdravotníkov, považuje OZ SaPA za neprijateľné a ohrozujúce funkčnosť slovenského zdravotníctva. Platy sestier a pôrodných asistentiek nie sú len číslami v rozpočte, ale kľúčovým predpokladom pre stabilizáciu zdravotného personálu v našom zdravotníctve.

OZ sestier a pôrodných asistentiek kritizuje konsolidačný plán (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Kavecká upozornila, že už teraz v sektore chýba približne 15-tisíc sestier. V našom zdravotníctve z celkového počtu 38 323 sestier a pôrodných asistentiek je až 19 058 (teda 49,7%) vo veku nad 50 rokov, pričom vo veku nad 65 rokov je až 2 740 sestier a tie môžu odísť do starobného dôchodku okamžite. Vo veku nad 59 rokov je 7 740 sestier (teda 20% z celkového počtu). V praxi to znamená, že ani nie do roku 2030 prídeme na Slovensku o 20% pracovnej sily v ošetrovateľstve, pričom táto strata bude mať katastrofálny dopad najmä na pacientov.

,,Vláde pripomíname, že sestry nad 50 rokov nemajú zákonnú povinnosť vykonávať svoju prácu v nadčasoch, a preto môžu vypovedať nadčasy ihneď. Takýto stav by enormne zaťažil chod množstvu nemocničných oddelení, kde by pre nedostatok zdravotných pracovníkov, nemal kto slúžiť. Preto vyzývame vládu na čele s jej predsedom Robertom Ficom, aby svoje návrhy na finančnú konsolidáciu štátneho rozpočtu na úkor sestier, pôrodných asistentiek a ďalších zdravotníkov zmenila a nešetrila na už dnes vyčerpanom zdravotníckom personále,“ uviedla predsedníčka Kavecká.

V popredí predsedníčka OZ SaPA Monika Kavecká (Zdroj: SITA/Bokor Tomáš)

Jednoznačne preto OZ SaPA odsudzuje tieto kroky, ktoré podkopávajú prácu tých, ktorí sú pre fungovanie zdravotníckeho systému na Slovensku nenahraditeľní. Nedostatočné finančné ohodnotenie sestier a iného zdravotníckeho personálu priamo ohrozuje nielen ich životné podmienky, ale aj kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre slovenských pacientov.

„Zdravotné sestry sú ,,chrbtovou kosťou“ nášho zdravotníctva. Ak ich nebudeme adekvátne odmeňovať a zabezpečovať dôstojné pracovné podmienky, riskujeme nielen odliv množstva sestier, pôrodných asistentiek a ostatných zdravotníkov do zahraničia, ale aj úplný kolaps zdravotnej starostlivosti na Slovensku,“ varuje Kavecká.

Komora opatrovateliek Slovenska sa pripája k výhradám

Komora opatrovateliek Slovenska (KOS) sa pripája k výhradám sesterskej komory k návrhu konsolidačných opatrení v zdravotníctve. "Spoliehali sme sa na to, že Ministerstvo zdravotníctva SR a vláda SR prijmú konsolidačné opatrenia, ktoré nezhoršia prístup k starostlivosti, pomôžu v stabilizácii a zvýšia počet komunitných sestier v teréne, kde zdravotnú starostlivosť vykonávajú opatrovateľky a príbuzní bez primeraného odborného dohľadu," uviedla podpredsedníčka komory Iveta Ždiľová.

KOS varuje, že starostlivosť v domácnosti je ohrozená a je potrebných viac komunitných sestier. "Dlhodobo je ťažké nájsť sestru garantku pre sociálne zariadenie alebo Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), aby sa opatrujúce osoby mali o koho oprieť v starostlivosti, v prípade zdravotných ťažkostí odkázanej osoby, a nemuseli cestovať s príbuzným, často imobilným, dlhé kilometre na pohotovosť," ozrejmila Ždiľová.

(Zdroj: Getty Images)

Podotkla, že opatrovateľská starostlivosť veľmi úzko súvisí s ošetrovateľskou a spolu tvoria "chrbtovú kosť" dlhodobej starostlivosti. "Komunitné sestry vnímame ako dôležitý článok v prístupe k včasnému a objektívnemu posúdeniu zdravotného stavu, kontinuálnej následnej starostlivosti a pomoci. Mali by byť osobami prvého kontaktu pre opatrovateľov v prípade potreby. Domáca starostlivosť je nepochybne najlacnejšia. Pomáha šetriť, prispieva k prevencii aj odľahčeniu urgentnej medicíny. Dostupnosť komplexnej starostlivosti v komunitách pre všetkých rovnako a bez diskriminácie je možná iba v spolupráci s ADOS," vysvetlila.

Konsolidačný balík kritizujú zástupcovia zdravotníckych organizácii naprieč celým sektorom

Konsolidačné opatrenia v zdravotníctve, ktoré minulý týždeň predstavila vláda, kritizujú zástupcovia zdravotníckych organizácii naprieč celým sektorom. Upozorňujú, že opatrenia spôsobia odlev odborníkov a kolaps systému, a vyzývajú vládu, aby od nich upustila.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) v reakcii na kritiku uviedla, že konsolidácia verejných financií sa vôbec nemala dotknúť už dnes dosť skúšaného zdravotníctva. Zároveň deklarovala, že ministerstvo robí opatrenia na zefektívnenie manažmentu.