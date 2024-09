Tvrdá rana pre pacientov: Za niektoré zdravotné pomôcky si po novom priplatia viac! Dotkne sa to aj tých na predpis

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Pacienti, ktorí si už dnes dokupovali vybrané zdravotnícke pomôcky z vlastných zdrojov, budú musieť po vládnej konsolidácii verejných financií načrieť ešte hlbšie do vrecka. Takýto krok ešte viac zaťaží sociálne najcitlivejšiu skupinu obyvateľov. Upozorňuje na to Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED).

archívne video TK predstaviteľov vlády a koaličných lídrov: Konsolidácia verejných financií (Zdroj: Topky/Jan Zemiar)

SK+MED poukázala na to, že zvýšenie cien sa bude vzťahovať aj na zdravotnícke pomôcky, ktoré sú v úhradovom systéme a v súčasnej dobe sú zaradené do 20-percentnej sadzby DPH. "Dotkne sa pacientov vo forme doplatkov, ktorí dostanú na predpis zdravotnícke pomôcky, ako sú napríklad glukomery, senzory pre diabetikov, antidekubitné pomôcky, ortopedické vložky, ortézy, podporné palice a aj niektoré stomické pomôcky," vysvetlila asociácia.

(Zdroj: Getty Images)

Zároveň apeluje na vládu SR a Ministerstvo financií SR, aby bol celý segment zdravotníckych pomôcok, nielen vybrané druhy, zaradený do jednotnej päťpercentnej sadzby DPH, čo je plne v súlade s európskou smernicou o sadzbách DPH, a zároveň je to podľa SK+MED ústretový krok smerom k sociálne znevýhodnenej skupine obyvateľov. "Ide najmä o pacientov odkázaných na zdravotnícke pomôcky, z ktorých značnú časť tvoria najmä seniori," priblížila asociácia.

Súčasťou konsolidácie má byť aj spomalenie valorizácie platov zdravotníkov

Tiež poukázala na európsku smernicu, ktorá umožňuje znížiť daňové zaťaženie na zdravotnícke pomôcky a špeciálny zdravotnícky materiál. "Jednotná, znížená sadzba DPH vo výške päť percent by nielenže zmiernila negatívne vplyvy konsolidačného vládneho balíka na sociálne citlivú skupinu obyvateľov, ale zároveň by takýto krok významne pomohol vylepšiť nákladovú efektivitu nemocníc. Automaticky by sa tak znížilo celkové zaťaženie zdravotného systému, ktorý je na Slovensku pred kolapsom," ozrejmila výkonná riaditeľka asociácie SK+MED Katarína Danková.

Vládna koalícia v utorok (17. 9.) predstavila balík opatrení, ktoré majú zabezpečiť konsolidáciu verejných financií na úrovni 2,6 až 2,7 miliardy eur. Vďaka tomu má deficit budúci rok klesnúť na 4,7 percenta hrubého domáceho produktu. Súčasťou konsolidácie má byť okrem iného aj spomalenie valorizácie platov zdravotníkov v ambulantnom aj nemocničnom sektore na tri percentá na jeden rok.