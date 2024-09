Medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou odstránili protipovodňové zábrany

Situácia pod hradom Devín (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Medzi bratislavskými mestskými časťami Devín a Devínska Nová Ves odstránili protipovodňové zábrany. Obnovená tak môže byť kyvadlová mestská hromadná doprava (MHD), ktorá nahrádza provizórnu dopravu vozidlami s vysokou brodivosťou. Pre obyvateľov oboch mestských častí bude do konca týždňa bezplatná. Pre autá bude prejazd do Devína otvorený vo štvrtok večer, bude však regulovaný políciou. Informuje o tom starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír i hlavné mesto na sociálnej sieti.

"Prechod bude povolený iba obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti Devínska Nová Ves a mestskej časti Devín a záchranným zložkám," zdôrazňuje Krajčír.

archívne video

Vojenský transport preváža ľudí z Devína do Devínskej Novej Vsi (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Vstup pre individuálnu automobilovú dopravu bude v tomto smere pre miestnych obyvateľov a záchranné a pomáhajúce zložky možný približne od 20.00 h. Netýka sa to teda obyvateľov ostatných mestských častí či návštevníkov. Tých hlavné mesto žiada, aby sa zatiaľ nesnažili dostať do Devína, obzvlášť nie za účelom povodňovej turistiky.

"Komplikuje to prácu záchranným zložkám a sťažuje aj tak neľahkú situáciu mnohých Devínčanov, ktorí stále bojujú s dopadmi povodne na svoj majetok aj normálny život," pripomína bratislavský magistrát. Žiada o dodržiavanie pokynov mestských a štátnych policajtov, ktorí riadia dopravu. Pre obyvateľov Devína a Devínskej Novej Vsi bude kyvadlová MHD do konca týždňa zadarmo. Vtedy hlavné mesto predpokladá, že sa spustí doprava do Devína aj po Devínskej ceste.