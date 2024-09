Alarmujúca predpoveď vedcov: Európu už čoskoro zasiahne cunami! TOĽKOTO času budeme mať na evakuáciu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PARÍŽ - Medzivládna oceánografická komisia UNESCO (IOC) so stopercentnou istotou predpokladá, že v najbližších troch desaťročiach zasiahne Stredozemné more masívne cunami. Niektoré samosprávy z tejto oblasti dokonca nacvičujú plán evakuácie obyvateľstva.

Od roku 365 nášho letopočtu zasiahlo Španielsko len sedem cunami. Odborníci však upozorňujú na to, že v najbližších 30 rokoch sa blíži jedno veľké. Španielske noviny La Razon uvádzajú, že nebezpečnou zónou je Averroesov zlom, ktorý sa nachádza pod Alboránskym morom zhruba na polceste medzi pobrežím Málagy a severnou Afrikou. Zemetrasenie by tu mohlo spustiť šesťmetrové vlny, ktoré by do Španielska dorazili už za 21 minút. V najlepšom prípade by obyvatelia pobrežia mali na útek do vnútrozemia 35 minút, informuje portál Euronews.

Aké smrteľné by bolo cunami v Stredozemnom mori?

Od začiatku 20. storočia sa v Stredozemnom mori a okolitých moriach vyskytla približne stovka cunami. Je to zhruba 10 percent zo všetkých týchto prírodných javov na svete, ku ktorým došlo v tomto období. V severovýchodnom Atlantiku patria tieto javy k menej častým. Avšak zemetrasenie s magnitúdou 8,5 v roku 1755 jedno cunami vyvolalo, a to následne zničilo väčšinu Lisabonu v Portugalsku, Cádiz v Španielsku a časti Maroka. Aj cunami dosahujúce výšku „iba“ šesť metrov patrí medzi mimoriadne udalosti.

„Neočakávame 20-metrové vlny ako v Japonsku, Čile alebo na Sumatre. Ide skôr o jeden až dva metre,“ povedala začiatkom tohto roka národná koordinátorka francúzskej organizácie Hélène Hébertová z CENtre d'ALerte Tsunami (CENALT). „Mimoriadne nebezpečná je nielen výška, ale aj prietoky a prúdy vody a záplavy, ktoré môžu spôsobiť škody na plážach, prístavoch a uliciach. Čím menší je prístav a nábrežie, tým zradnejšie môže byť cunami.“

Cunami by dorazilo už za 21 minút

Technický koordinátor CENALT Pascal Roudil povedal: „Cunami môže prísť pomerne rýchlo.“ Odhaduje, že ak by ho vyvolalo zemetrasenie pri pobreží španielskej Málagy, k pobrežiu by sa dostalo v priebehu 21 až 35 minút. „Ak je zemetrasenie v blízkosti Alžírska, prekročí more do hodiny a 15 minút. Naše cunami nie sú také veľké ako v Tichomorí, ale nepotrebujete vlny vysoké 30 metrov, aby boli napáchané škody a spôsobené zranenia. Veď aj pre plavcov môže byť nebezpečných 50 centimetrov vody,“ doplnil.

Plány pre prípad prírodných katastrof

Francúzsko má plán červenej výstrahy na prvých 15 minút po cunami, ktorý bol vytvorený v roku 2012 v rámci CENALT. V roku 2022 podniklo UNESCO misiu na Liparské ostrovy pri pobreží Sicílie, aby preskúmalo, do akej miery sú nebezpečné tamojšie podmorské sopky. „Tie by mohli spôsobiť katastrofálne cunami,“ tvrdí vulkanológ Francesco Italiano z Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. V Španielsku existuje štátny plán civilnej ochrany pred rizikom cunami. Krajina má systém včasného varovania na identifikáciu podmorských zemetrasení a plán pre orgány na koordináciu reakcií na zaistenie bezpečnosti verejnosti.

Ak by cunami vzniklo na Myse svätého Vincenta pri portugalskom pobreží, na breh španielskeho Cádizu by dorazilo za 40 minút, takže úrady a obyvatelia by mali na prípravu menej ako hodinu. Odhadovaná pravdepodobnosť výskytu cunami v Cádize je len 10 percent. Mesto Chipiona nachádzajúce sa v tomto regióne sa chce počas nasledujúcich 50 rokov stať prvou španielskou samosprávou pripravenou na cunami a už realizovalo skúšobné evakuačné nácviky. Tie boli súčasťou cvičení, ktoré majú pripraviť sedem obcí v severovýchodnej časti Atlantického oceánu a Stredozemného mora na blížiacu sa prírodnú katastrofu.