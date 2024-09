Policajti vyšetrujú okolnosti nehody troch vodičov a diviaka: Autá ostali na šrot

Policajti vyšetrujú nehodu troch vodičov a diviaka (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

Podľa polície mala 25-ročnému vodičovi bielej dodávky v smere do Sládkovičova z ľavej strany náhle vybehnúť do cesty divá zver. "Po zrážke auto zastavil na krajnici a išiel skontrolovať situáciu. V tom čase mala ísť oproti 23-ročná vodička, ktorá do zrazeného zvieraťa taktiež narazila. Po zrážke mala prejsť do protismeru, kde sa čelne zrazila s oprotiidúcim autom, ktoré šoférovala 22-ročná žena. Nakoniec Renault skončil mimo cesty prevrátený na strechu," informovali z polície.

archívne video

U dvoch z vodičov alkohol v dychu policajti nepotvrdili. Vodičke, ktorá skončila v nemocnici, odobrali krv za účelom zistenia, či mohla byť pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.

