MIMORIADNY ONLINE Deň 5: Bratislavu zasiahla 30-ročná povodeň, z Rakúska ide ďalšia voda! Devín je odrezaný od sveta

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, FB/Polícia SR, SHMÚ, TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Dunaj v Bratislave začal v pondelok neskoro večer kulminovať. Hoci sa predpokladalo, že to bude okolo hodnoty 950 cm, hladina stúpla ešte viac. Podľa predpovedí by však už extrémne rásť nemala, no jeho pokles bude trvať dlho. Dobrou správou pre Slovensko však je, že sa dnes dažde vyskytnú už len ojedinele. Situáciu opäť sledujeme online.

Hladina Dunaja v Bratislave v utorok ráno, zaplavené sú viaceré časti (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Sledujeme ONLINE

Načítať nové správy

11:04 Poškodenie vodou patrí medzi najhoršie problémy, ktoré môžu vozidlo postihnúť. Záleží na tom, ako vysoko voda pri zaplavení vystúpila, či sa dostala len ku kolesám alebo aj do interiéru, či až do motorového priestoru. Kapitolou sú zaplavené elektromobily - experti AAA Auto rozhodne odporúčajú po zaplavení sa nesnažiť ich naštartovať. Prečítajte si celý článok >>

10:59 V Devínskej Novej Vsi pokračujú s protipovodňovými opatreniami.

10:55 Premávka električiek do bratislavskej mestskej časti Ružinov bola v utorok obnovená, informoval o tom Dopravný podnik Bratislava a starosta Ružinova Martin Chren.

10:50 Obyvatelia Devína si dnes poštu nevybavia, je zatvorená. Okrem toho platí aj obmedzené doručovanie v Devínskej Novej Vsi.

10:48 Doprava na Dunaji je stále zastavená. "Dopravní inšpektori museli riešiť pontón, ktorý sa odtrhol z Rakúska. Po prekročení hraníc ho na našom území zaistili," informuje hovorkyňa rezortu dopravy. Letisko M. R. Štefánika funguje bez obmedzení, lety vybavujú v štandardnom režime.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

10:45 Na diaľniciach a rýchlostných cestách aktuálne neeviduje rezort dopravy žiadne obmedzenia. "Počas včerajšieho večera a noci bola pre nepriaznivé počasie znížená rýchlosť na D1 v úseku Levoča – Chminianska Nová Ves. Krajnice na D1 na Einsteinovej ulici v Bratislave sú už obojstranne vyčistené od naplavených zvyškov. Na cestách I. triedy zostávajú naďalej uzavreté hraničné mosty Moravský Svätý Ján – Hohenau a Medveďov – Vámosszabadi. Na ceste I/2 v Stupave pri Kaštieľskom parku je premávka spomalená a usmerňovaná mestskou políciou," približuje.

10:43 Ministerstvo dopravy sa aj v utorok vysporiadava s následkami výdatných dažďov. V dôsledku toho je na troch úsekoch výrazne poškodená trať Zohor – Rohožník, ktorú využívajú nákladné vlaky, ktoré jazdia do cementárne v Rohožníku. Hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková dodáva, že Železničná spoločnosť Slovensko priebežne odstraňujú popadané stromy a konáre bez zásadného vplyvu na meškania vlakov.

(Zdroj: Ministerstvo dopravy SR)

"Naďalej platí, že až do odvolania nejazdia vlaky medzi Bratislavou a Viedňou. Vlaky smerujúce do Česka z Čadce a z Nového Mesta nad Váhom jazdia len po hranice. Pre obmedzené alebo zastavené preberanie vlakov v pohraničných oblastiach má ZSSK Cargo aktuálne odstavených 23 nákladných vlakov. Premočený tovar a nedostatok vozňov zapríčinili, že je odstavený prekládkový komplex Bratislava - Východ," dodáva.

(Zdroj: Ministerstvo dopravy SR)

10:40 Kulminácia podľa SHMÚ prebieha aj na hornom úseku Moravy, v jej strednej a dolnej časti ešte výrazný vzostup vodných hladín so začiatkom kulminácie. "Odlišný priebeh pozorujeme v profile Devínska Nová Ves, kde dochádza k vzdutiu hladiny Dunajom. Ppodobný jav pozorujeme aj v Kolárove na Váhu a Salke na Ipli," približuje a dodáva, v priebehu dňa očakávajú kulminácie aj na strednom úseku Moravy. "Na ostatnom území, vrátane povodia Myjavy, Kysuce a na malokarpatských prítokoch sa hydrologická situácia upokojuje a hladiny tokov naďalej klesajú," konštatuje.

Hladina Moravy v Záhorskej Vsi v mieste vodomernej stanice pred a počas povodňovej vlny (Zdroj: Facebook/SHMÚ)

10:36 Ako informuje v utorok predpoludním SHMÚ, hladina Dunaja začala v hornej časti kulminovať ešte v nočných hodinách a v profile Devín dosiahla nadránom maximum 905 cm, čo zodpovedá prietoku 9 579 m3/s. "V Bratislave napokon dosiahol Dunaj v maxime 970 cm. Kulminácia ešte stále prebieha a počas dňa očakávame v týchto profiloch ustálenosť pri súčasných vodných stavoch," uvádza s tým, že výrazný vzostup pokračuje na strednom a dolnom úseku pod VD Gabčíkovo, kde predpokladajú kulmináciu v stredu až štvrtok.

Hladina Dunaja v Bratislave v mieste vodomernej stanice pred a počas povodňovej vlny (Zdroj: Facebook/SHMÚ)

10:32 V Bratislavskom kraji platia stále dopravné obmedzenia. V okrese Bratislava IV je v Devínskej Novej Vsi Istrijská ulica ťažko prejazdná a neodporúča sa prejazd. Devínska cesta v úseku od výjazdu na Dlhé Diely po Devín je neprejazdná. Neprejazdné je aj Slovanské nábrežie, ktoré je zaplavené. Devínske jazero aj Devínska cesta od Karlovej Vsi smerom na Devín sú tiež neprejazdné. Na Ulici Na Hriadkach medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou sa vykonávajú protipovodňové opatrenia – zahradenie cesty. V okrese Bratislava V je Viedenská cesta uzatvorená od výstaviska až po úsek pod Starým mostom a neprejazdná je aj ulica Kočánkova po Starý most.

Protipovodňové zábrany na zaplavenej ceste neďaleko Kremeľskej ulice v bratislavskej mestskej časti Devín (Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

10:20 Dunaj v okolí Bratislavy kulminuje a bude pomaly klesať. Ako informuje iMeteo.sk, všetky vodomerné stanice v širšom okolí Bratislavy počítajú s miernym poklesom hladiny Dunaja. Aktuálne dosahuje stále tretí povodňový stupeň a pohybuje sa okolo 960 cm, no ďalej nad 970 cm, čo bol jeho vrchol, už nestúpa. Včera dosiahol pri prekročení 950 cm hranicu 30-ročnej povodne. Veľa vody sa však očakáva na Dunaji aj v ďalších dňoch, keďže v Rakúsku sa začína otepľovať a v Alpách ležia desiatky centimetrov snehu. Po jeho roztopení veľká časť vody skončí v Dunaji, no na Slovensku sa už neočakáva výrazný vzostup Dunaja. V dôsledku toho však bude jeho hladina klesať v týchto dňoch len veľmi pomaly.

10:13 Mestský park v Galante je z bezpečnostných dôvodov pre verejnosť uzavretý aj počas utorka. Dôvodom je vplyv nepriaznivého počasia z uplynulých dní. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti. "Silný vietor a intenzívne zrážky spôsobili podmáčanie terénu a poškodenie stromov. Prebieha odstraňovanie zlomených konárov a monitorovanie stavu a stability stromov, aby sa zabezpečila bezpečnosť návštevníkov," priblížilo mesto.

(Zdroj: Facebook/Mesto Galanta - oficiálna stránka MsÚ)

10:10 Bratislavská mestská časť Devín naďalej upozorňuje obyvateľov, že Devínska cesta je pre osobné motorové vozidlá stále do odvolania uzatvorená. "Príslušníci Policajného zboru zmerali hladinu vody na vozovke pri Sihoti a táto dosahuje 35 cm," informuje samospráva a dodáva, že v prípade potreby dopraviť sa mimo Devína treba využiť kyvadlovú dopravu nákladnými vozidlami Ozbrojených síl smerom na Devínsku Novú Ves.

Milí susedia, Devínčania! upozorňujeme Vás, že Devínska cesta je pre osobné motorové vozidlá stále do odvolania... Posted by Devín - oficiálny profil mestskej časti on Tuesday, September 17, 2024

10:05 Hasiči zverejnili aktuálne zábery zo starého koryta Dunaja Čuňovo - Dobrohošť

(Zdroj: Repro foto FB/HAZZ)

10:00 Slovanské nábrežie v bratislavskej mestskej časti Devín je zaplavené. Na mieste sú hasiči, ktorí odčerpávajú vodu. Pred bránami rodinných domov sú vrecia s pieskom, aby zabránili vode dostať sa do obydlí.

(Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

(Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

(Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

09:47 Hasiči evidujú za posledných 24 hodín 153 výjazdov v súvislosti s poveternostnou situáciou. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 75. Naopak, najmenej zasahovali v Banskobystrickom kraji (3). Druhý najvyšší počet zásahov mali hasiči v Trnavskom kraji, konkrétne 43. V Nitrianskom kraji zasahovali deväťkrát, v Trenčianskom a Žilinskom mali po sedem výjazdov. V Prešovskom kraji mali hasiči päť výjazdov a v Košickom kraji štyri výjazdy. Zasahovalo 141 profesionálnych a 316 dobrovoľných hasičov.

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

09:44 Hasičský a záchranný zbor zverejnil zábery na vodné dielo Gabčíkovo v utorok ráno.

Pohľad na vodné dielo Gabčíkovo v utorok ráno (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

09:40 Záber na zaplavené územie v bratislavskej mestskej časti Devín. Náučná tabuľa je takmer celá pod vodou.

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

09:35 Aj v utorok ráno o 09.30 h dosahuje výška hladiny Dunaja v Bratislave 967 centimetrov. Dunaj na Devíne sa naďalej pohybuje okolo výšku 900 cm. Podľa predpovedí by Dunaj v Bratislave mal pod hranicu 900 centimetrov klesnúť až vo štvrtok. Klesanie tak bude veľmi pomalé.

(Zdroj: SHMÚ)

09:30 Mesto Skalica, kde stále platí najvyšší hydrologický stupeň, sa poďakoval všetkým záchranným zložkám, dobrovoľníkom aj pracovníkom, ktorí sa spoločne pričinili o to, že mesto zvládlo nápor silných dažďov bez väčších problémov a bez ohrozenia jej obyvateľov.

09:25 Zábery na Dunaj v Bratislave z dronu (viac v galérii)

Na snímke z dronu zaplavené parkovisko na Fajnorovom nábreží v Bratislave (Zdroj: TASR - Michal Svítok)

Na snímke z dronu zaplavené parkovisko na Fajnorovom nábreží v Bratislave (Zdroj: TASR - Michal Svítok)

09:15 Malacky vyzývajú obyvateľov, aby sa vo vlastnom záujme vyhýbali parkom a cintorínom. "Pôda stále obsahuje množstvo vody a aj zdravý strom - ak je podmáčaný - môže byť nebezpečný," varuje mesto.

09:00 Dočasné premostenie ponad rieku Chvojnica medzi mestami Holíč a Skalica je opäť prejazdné pre všetku dopravu. Informovala hovorkyňa Trnavského samosprávneho kraja Natália Petkáčová. Premostenie bolo počas uplynulých dní dočasne uzatvorené v dôsledku vplyvu nepriaznivého počasia. Doprava bola presmerovaná cez Vrádište a Prietržku.

📍 AKTUÁLNA INFORMÁCIA MOST PONAD CHVOJNICU MEDZI HOLÍČOM A SKALICOU JE OPÄŤ PREJAZDNÝ pre všetku dopravu. 🥳 Ďakujeme... Posted by Trnavský samosprávny kraj on Monday, September 16, 2024

08:50 Vojaci prevážajú obyvateľov z Devína do Devínskej Novej Vsi po uzatvorení cesty neďaleko Kremeľskej ulice. Devín je bežnou dopravou odrezaný od sveta.

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

8:45 Zábery z cesty neďaleko Kremeľskej ulice, ktorá je uzatvorená z dôvodou povodní v bratislavskej mestskej časti Devín.

(Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

(Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

08:25 Hladina Dunaja v Bratislave v utorok ráno je nad 960 cm. Zaplavené sú viaceré časti, ako napríklad Tyršovo nábrežie, Fajnorovo nábrežie aj promenáda pri obchodnom centre Eurovea.

Galéria: Stav hladiny Dunaja v Bratislave v utorok ráno



Zobraziť galériu (34)

08:18 Krajčír prosí všetkých obyvateľov, aby sa aj naďalej pre svoju bezpečnosť vyhýbali zaplaveným miestam, miestam, kde sú vykonávané zásahy, miestam, ktoré sú kontrolované a riadené príslušníkmi polície. "Je to nevyhnutné pre ich bezpečnosť a pre to, aby všetky záchranné zložky, ktoré pracujú a pomáhajú pri odstraňovaní škôd tejto mimoriadnej situácie, mohli vykonávať svoju prácu," dodáva. Rovnako prosí všetkých obyvateľov, aby nevstupovali k blízkosti riek, nevstupovali do rieky, aby nevyužívali na vstup do vody športové náčinie a podobne.

(Zdroj: Facebook/Dárius Krajčír - starosta Devínskej Novej Vsi)

08:15 Aktuálny stav v súvislosti s povodňovou situáciou je v Devínskej Novej Vsi stabilnejší. Informuje o tom starosta Krajčír s tým, že zatiaľ nemôžu ešte hovoriť o zlepšení. Hladina vodných tokov Moravy a Dunaja totiž stále neklesá. "Na hradení, ktoré máme smerom na Devínsko jazero, je 7 mobilných profesionálnych prečerpávacích staníc. Na ulicu Na hriadkach sme privolali ďalšie sily a prostriedky a odčerpávame tam vodu, ktorá tam zaliala aj vodovodné šachty Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Šachty sú uzatvorené, takže obyvatelia sa nemusia báť o kvalitu pitnej vody. V prípade akejkoľvek zmeny, kritickej situácie či odstávky vody budeme obyvateľov okamžite informovať," informuje s tým, že prečerpávajú všetky miesta, kde by mohla voda spôsobiť škody a zaplaviť ďalšie pivnice a domy. Robíme všetko preto, aby nezaplavilo miesta, ktoré zaplaviť nemusí, kým vodu odčerpáme.

(Zdroj: Facebook/Dárius Krajčír - starosta Devínskej Novej Vsi)

07:58 Bratislavská mestská časť Devín je odrezaná od sveta. Ako informovala samospráva, kyvadlová doprava do Devínskej Novej Vsi bude zabezpečovaná nepretržite - 24 hodín denne. "Nástup/výstup v Devíne prebieha pred DK Devín," priblížila. Devínska cesta smerom na Riviéru bola uzatvorená Krajským dopravným inšpektorátom z dôvodu ohrozenia života a zdravia padajúcimi skalami. Cesta do Devínskej Novej Vsi bola uzatvorená z dôvodu výstavby protipovodňovej bariéry v katastri mestskej časti Devínska Nová Ves.

Vojaci prevážajú obyvateľov z Devína do Devínskej Novej Vsi po uzatvorení cesty neďaleko Kremeľskej ulice z dôvodu povodní v bratislavských mestských častiach Devín a Devínska Nová Ves (Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

07:50 Ako informoval v utorok ráno minister životného prostredia Taraba, Dunaj v noci kulminoval na 970 cm a predpovedá, že klesanie bude pomalé. "Cez Gabčíkovo a Čuňovo preteká v súčasnosti neuveriteľných 10 293 m3 vody za sekundu," informuje na sociálnej sieti s tým, že škody na celom Slovensku podľa odhadov sa pohybujú okolo 20 miliónov eur. "Na druhej strane na povodni zarábame na vodnej elektrárni v priemere 1,3 mil Eur denne. Na porovnanie, na predošlej jarnej vlne sme zarobili približne 36 miliónov eur," dodal.

07:48 Hasiči boli v nasadení aj v noci, o 03.00 h pracovali na prečerpávacej stanici v Zohore.

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

07:45 V platnosti zostávajú hydrologické výstrahy, ale už nie v takom rozsahu ako posledné dní. Výstrahy tretieho stupňa ale naďalej platia pre okresy Senica, Skalica, Malacky, Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky-juh. Výstrahy druhého stupňa platia pre okres Myjava. Výstrahy prvého stupňa vydali pre okresy Trnava, Pezinok, Galanta, Šaľa a Nové Zámky-sever.

(Zdroj: SHMÚ)

07:40 Dobrou správou je, že výstrahy pred dažďom akéhokoľvek stupňa pre územie Slovenska pominuli. Pršať by dnes malo len ojedinele a nie v takých úhrnoch, aké boli posledné dni.

07:20 Dunaj v Bratislave má v utorok ráno (7.00 h) výšku 968 cm, teda viac, ako sa predpokladala kulminácia. Výška vodného stavu mala oscilovať okolo 950 centimetrov. V Devíne sa hĺbka vody v Dunaji pohybuje okolo 900 centimetrov. "Vyššie po toku, na rakúskom úseku má už hladina rieky mierne klesajúci trend. Vzhľadom na vývoj na Morave a v dolnom Rakúsku je v najbližších hodinách predpoklad zotrvania ustálenosti na súčasných vodných stavoch, pri kolísaní hladiny," píšu meteorológovia.

(Zdroj: SHMÚ)

Pokles Dunaja však bude trvať oveľa dlhšie, ako vzostup, ktorý bol náhly, informuje iMeteo.sk. V Rakúsku a v Nemecku totiž stále prší a k tomu sa začne topiť alpský sneh. Podľa aktuálnych výpočtov by malo v povodí Dunaja v Nemecku a v Rakúsku spadnúť až do 40 mm zrážok, dodáva portál. Podľa portálu Dunaj v Bratislave kulminuje na úrovni 30-ročnej povodne.

Výška škôd po povodniach zatiaľ nie je známa, rádovo by sa však mala podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) pohybovať v miliónoch eur. "Nie v stovkách miliónov alebo miliardách ako okolité štáty," poznamenal po pondelkovom mimoriadnom rokovaní vlády.

Mimoriadne zasadnutie vlády v súvislosti s aktuálnou situáciou spôsobenou s nepriaznivým počasím (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Bratislava naďalej v pohotovosti

Protipovodňové zábrany v Bratislave sú podľa samosprávy postavené. Ako informoval starosta zasiahnutej Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír, naďalej ostávajú v nepretržitej pohotovosti, monitorujú situáciu a zasahujú všade, kde je to potrebné, aby v čo najväčšej možnej miere minimalizovali škody spôsobené povodňami. Bratislavská mestská časť Devín je odrezaná od sveta. Pre hrozbu záplav sa tam nedá dostať autom ani hromadnou dopravou, prejdú tam len zásahové zložky.

Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Malackách v pondelok za súčinnosti policajtov enviro polície PPZ evakuovali obyvateľov z chatovej oblasti Centnúz, ktorá sa nachádza v katastrálnom území obce Vysoká pri Morave, Láb, Jakubov, Suchohrad a Plavecký Štvrtok.

MOMENTKA Z DNEŠNEJ EVAKUÁCIE OBYVATEĽOV 👮‍♂️👉 Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Malackách dnes za súčinnosti... Posted by Polícia SR - Bratislavský kraj on Monday, September 16, 2024

V Bratislavskom kraji sa počas pondelka podarilo sprejazdniť niekoľko úsekov ciest. Je medzi nimi napríklad cesta z Malaciek do Rohožníka, či úsek cesty za Kuchyňou smerom na Pernek. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. V okrese Malacky je podľa hovorkyne aktuálne pre nepriaznivé počasie neprejazdná cesta medzi Malými Levármi a Gajarmi. Ako Šimková uviedla, v samotnom hlavnom meste sa aktuálne nedá prejsť Devínskou cestou ani ulicami Istrijská, Na hriadkach, Kremeľská, Kočánkova a Pri Seči. Doprava je podľa nej obmedzená aj na Devínskej ceste či Slovanskom nábreží.