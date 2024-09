Alojz Hlina upozorňuje na pozmeňujúci návrh k novele zákona o vodách

Alojz Hlina (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ide podľa Hlinu o veľmi zásadnú vec. Označil to za najväčšie znárodňovanie od roku 1948. "Obrana ministerstva bude v tom, že oni chcú dať do poriadku nevysporiadané pozemky, ktoré sú pod vodnými hladinami, tzn. pod priehradami, čo by nejakú logiku dávalo, ale pozor, nie je to tak. V tom návrhu zákona sa hovorí, že sú to aj pozemky, ktoré súvisia s užívaním vodných stavieb a ako vodné stavby na účely tejto vyvlastňovacej doložky definujú napríklad aj melioračné zariadenia," povedal poslanec. Poukázal pri tom na priehrady, regulované vodné toky či protipovodňové stavby.

Národná rada (NR) SR posunula v júni do druhého čítania novelu vodného zákona z dielne ministerstva životného prostredia. Podľa nej by tepelné čerpadlá typu voda-voda mohli byť oslobodené od odvádzania platieb a poplatkov za využívanie energetického potenciálu povrchových a podzemných vôd. Cieľom je podľa rezortu odstránenie legislatívnych bariér pri využívaní systémov tepelných čerpadiel.