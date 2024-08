Ľudia v šoku! Obľúbenú priehradu vypustili, náhle museli zatvoriť všetky prevádzky: Hlina bije na poplach

(Zdroj: FB/WAKE DREAM - Vodný vlek / Námestovo, A.K.)

Turistická sezóna ešte stále neskončila a ľudia navštevujú nie len zahraničie, ale aj krásy našej slovenskej prírody. Jednou z takých je aj Oravská priehrada, ktorú navštevujú nie len Slováci, ale aj poľskí turisti. Tí si tu mohli požičať vodné bicykle alebo si užiť zábavu na vodnom vleku. Prevádzkovatelia však museli náhle zatvoriť. Oravskú priehradu totiž bez upozornenia vypustili.

"Boli sme nútení ukončiť prevádzku vzhľadom na nedostatočný stav hladiny." poznamenal prevádzkovateľ vodných bicyklov v Námestove. Uzatvoriť museli aj vodný vlek. "Milí naši zákazníci, oznamujeme vám, že sme nútení predčasne ukončiť sezónu 2024. Pre nadmerne vypustenie Oravskej priehrady. Všetkým vám ďakujeme a už teraz sa tešíme na rok 2025," poznamenali na sociálnej sieti.

Ľudia sú v šoku. Nikto totižto ani len netušil, že sa Oravská priehrada bude vypúšťať. "Jasné, že nikomu nepovedali. Keby povedali, nikto by si povolenky nekúpil. Tiež som si kúpil povolenku a chytať sa nedá. Choré. Veľa peňazí vyhodených za prázdnu priehradu," poznamenal rozhorčený Martin. "Kto o tom vedel?" pýta sa Peter.

Vypustenie Oravskej priehrady kritizuje aj Hlina

Náhle vypustenie Oravskej priehrady kritizuje aj poslanec za stranu SaS Alojz Hlina. "SNS si vydupkala ministerstvo, ktoré slúži len na to, aby mal kto platiť nájomné jednej finančnej skupine. Mimochodom, štát má hektáre a hektáre voľných kancelárskych priestorov vo svojom vlastníctve. Druhé ministerstvo pod ich kontrolou zase dáva rúbať hlava-nehlava a realizuje aj “investičný počin” storočia, keď za 200 000€ vymieňajú nejaké zhrdzavené pánty na Oravskej priehrade. S týmto počinom sa už stihol Taraba pochváliť, už len čakáme, kým si aj on dá skafander a bude sa potápať spolu s potápačmi," poznamenal na sociálnej sieti.

Podľa neho s tým ešte mohli počkať a nepristúpiť k tomu počas turistickej sezóny. "Problém je v tom, že ak tie zhrdzavené pánty vydržali na Oravskej Priehrade 70 rokov, tak ich kľudne mohli meniť o mesiac-dva neskôr, alebo skôr. Menia to teraz, v najväčšej turistickej sezóne, znížili hladinu priehrady a keďže o Oravákoch je známe, že znesú veľa, tak asi vyjde nejaké odporúčanie z Ministerstva cestovného ruchu, že turistov, ktorí prídu na polovypustenú Oravskú Priehradu budú Oraváci ťahať po suchom dne ako tí burlaci na Volge," dodal. V tejto súvislosti sme kontaktovali aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Na odpovede čakáme.

Slovenský vodohospodársky podnik sa bráni

Podľa Slovenského vodohospodárskeho podniku je všetko inak. Oprava technologických a betónových častí vodnej stavby na Oravskej priehrade bola nevyhnutná. Doteraz o to nemal nikto záujem. "Údržba, ktorá prirodzene súvisí s opotrebením vodnej stavby je zameraná na opravu a výmenu technologických a betónových častí vodnej stavby Orava. Zadaná bola rozhodnutím orgánu štátnej vodnej správy v zmysle záverov z technicko-bezpečnostného dohľadu. O potrebnú opravu sa predchádzajúce vedenia podniku pokúšali 8 rokov, no nemali na to pridelené finančné zdroje. Situáciu pochopil až podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý bezodkladne vykonal nápravu. A tak sa po dlhých rokoch začalo s opravou vodného diela, ktoré každodenne chráni obyvateľov pred veľkou vodou, zabezpečuje vodu pre výrobu elektrickej energie, pre priemysel či pre rekreáciu," poznamenal Slovenský vodohospodársky podnik na sociálnej sieti.

Reakreanti si podľa nich mali možnosť užiť priehradu. "Berúc do úvahy potreby všetkých užívateľov a logické dôvody, sa postupné znižovanie hladiny vody v nádrží začalo začiatkom augusta. Tak si aj rekreanti užili vody počas celého júla. Nehovoriac o tom, že hladina je aktuálne nižšie približne o 2 metre v porovnaní s bežným rokom (ak nie je suchý rok), čo dáva priestor na užitie si leta na Orave aj v súčasnosti," dodali.

S vypúšťaním Oravskej priehrady už nemohli podľa nich dlhšie čakať. "Práce, ktoré je potrebné vykonať aj pod hladinou pomocou potápačov si vyžadujú stabilné počasie a stav hladiny, čo vzhľadom na jarné a jesenné dažde nie je možné vykonať. O zime nehovoriac. Súčasne musí byť pri rekonštrukcii zachovaná jej prioritná úloha a to zabezpečiť územie pred povodňami," skonštatoval Slovenský vodárenský podnik. S napúšťaním Oravskej priehrady sa začne opäť v septembru, čo je podľa nich ideálny čas na zachytenie jesenných dažďov a na akumuláciu vody v nádrži v čase prebytku, aby následne v čase nedostatku mohla nádrž dotovať rieky pod ňou s ohľadom na potreby energetiky, priemyslu a životného prostredia.