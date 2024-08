Takáč sa poriadne pustil do Hlinu! Svojho zamestnanca nútil kradnút: Poslanec za SaS vysvetľuje, všetko je inak

Richard Takáč (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Opozičný poslanec SaS Alojz Hlina v piatok zorganizoval tlačovú konferencie, na ktorej upozornil, že na mimoriadny opravný prostriedok v súvislosti s Pečnianskym lesom majú Lesy SR už iba mesiac. Vyzval preto generálneho riaditeľa Lesov Slovenskej republiky Tibora Manyharta, aby podal dovolanie v súvislosti s prehratým sporom o Pečniansky les, ktorý leží priamo oproti parlamentu. Upozornil taktiež na nevhodnú ťažbu dreva v Nízkych Tatrách, pri ktorej by malo dochádzať k odlesňovaniu na územiach, kde to nie je potrebné.

archívne video

Tlačová konferencia Alojz Hlina SaS (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podľa Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidiaka Slovenskej republiky Richarda Takáča to Hlina touto tlačovou konferenciou poriadne prehnal. "Opozícia sa snaží zaujať, ako sa len dá a neštíti sa doslova ničoho. Napríklad taký poslanec Hlina, u ktorého sme si už zvykli, že sa pri tom strápni. Ale čo vyviedol teraz, je naozaj úplne za čiaru. V piatok na tlačovej konferencii vyzval generálneho riaditeľa lesov, aby sa odvolal v kauze pečniansky les. Vedome však zamlčal, že vo štvrtok, deň predtým, sa s generálnym riaditeľom rozprával na agrokomplexe a ten ho ako poslanca informoval, že lesy Slovenskej republiky sa v danej veci odvolajú a podávajú dovolanie," upozornil na to Takáč vo videu na sociálnej sieti.

Do poslnca Alojza Hlinu sa však pustil ešte tvrdšie a nazval ho zúfalcom. "Teda pán Hlina si najprv vypočul čo idú lesy robiť, aby si následne zvolal tlačovku a verejne ich k tomu vyzval. Takže dámy a páni, ešte raz. Ja vám oznámym, čo idem robiť a vy utekáte pred médiá. Vyzvete ma, aby som to urobil. Psychiatria? Realita. Toto je pracovná metóda nielen zúfalca Hlinu, ale celkovo opozície. Vymýšľať si, vytvárať bubliny, klamať a manipulovať verejnosť so svojimi kamošmi mimovládnych organizáciách v ENKU, Smečku a Aktualitách. Matovič môže naozaj len ticho závidieť," poznamenal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

To však podľa neho nebol jediný Hlinov prešlap v súvislosti s agrokomplexe. "Verte či nie. Doslova zneužil svojho poslaneckého asistenta, ktorého poslal, aby sa tajne vplížil do technického zázemia a pokutným spôsobom sa pokúsil, bohvie prečo, ukradnúť vidá z oficiálneho otvorenia 49. ročníka Agrokomplexu. Tento nešťastník pri tomto akte takmer poškodil drahú techniku a keď ho prichytili, skoro sa rozplakal. Pán Hlina. Chápem, že neviete nič iné, len polarizovať spoločnosť v zmysle čím horšie, tým lepšie. Ale svojich vlastných zamestnancov, by ste na to zneužívať nemali. To je viac, než úbohé," dodal Richard Takáč vo videu.

Hlina reaguje! Všetko bolo inak

Poslanec za stranu SaS Alojz Hlina tvrdí, že všetko bolo inak. "štátne lesy prehrali na súde boj o Pečniansky les, ale majú možnosť sa dovolať. Právnici ma upozornili, že plynie lehota. Keďže sme nevedeli, kedy si štátne lesy prevzali rozsudok, pokúsil som sa to zistiť okolo ôsmeho alebo deviateho. Volal som na právne. Kým som sa prepojoval, úprimne treba povedať, že z toho, čo som volal a s kým som volal, som nemal pocit, že vedia o tom, že prehrali, ani o tom, že sa treba odvolať, ani kedy to prevzali. Naveľa, naveľa som sa dopracoval k námestníkovi, ktorý už teda vedel viac a ktorý mi potvrdil, že štátne lesy si 15.7 prevzali ten rozsudok, teda už lehota plynie a už bolo 30 dní. Ale nevie, či sa štátne lesy odvolajú, ale spýta sa pána riaditeľa, ktorý bol na dovolenke, keď sa z dovolenky vráti," poznamenal Alojz Hlina vo videu na sociálnej sieti.

Generálneho riaditeľa Lesov Slovenskej republiky preto konfrontoval s týmto faktom a požadoval odpovede. "S pánom riaditeľom som sa stretol na agrokomplexe, kde mi povedal niečo v tom zmysle, že prepokladajú, že sa odvolajú. Preto som urobil na druhý deň výzvu. Nie, že predpokladajú, nie žeby sa mali, ale že sa musia odvolať," dodal Hlina.

Taktiež sa vyjadril aj k údajnej krádeži, z ktorej ho Takáč obviňuje. "K tej hackerskej akcii na agrokomplexe. Príde mi to trošku smiešne, ale dobre. Bol som na slávnostnom otvorení agrokomplexu, kde na začiatku prebiehal videodokument a viete, čo ma zarazilo? Že jediný, kto tam vystupoval, dlho vystupoval, komu bol v zásade venovaný celý dokument o 50-tke agrokomplexu, bol Gustáv Husák. Čiže Gustáv Husák rečnil na otvorení agrokomplexu. To ma prekvapilo. Poviem pravdu. Spomenul som si na môjho dedka, ktorý bol v 50-tych rokoch v base za to, že nechcel podpísať družstvo a doma mal tri deti. V tom šoku, že kto to vlastne vystupuje, som si zabudol natočiť ten dokument," začal vysvetľovať vo videu Hlina.

Preto požiadal asistenta, aby mu daný dokument zohnal. "Poprosil som môjho asistenta, že nech mi nájde ten dokument, aby sme ho mohli použiť v mojom videu, ktoré spracujeme. Bol tam celé doobedie. Celé doobedie tam chodil sa pýtať, zháňal niekoho kompetentného od tej techniky, nikto tam nebol. Pýtal sa asi desiatich ľudí. Áno, potom asistent bol možno o trošku iniciatívnejší, za to ho teda nepochválim, ale mal pocit, že keď už tam nikto dlho nie je, že keď ťukne do toho počítača, tak sa ten dokument spustí na tej obrazovke a natočí si to znovu. To je celé," vysvetlil spomínanú údajnú krádež Hlina. Zároveň dodal, že mu správanie Takáča príde smiešne. "Príde mi to smiešne, že v dnešnej dobe, v dnešných problémoch, v dnešných problémoch poľnohospodárstva tuna minister Takáč rieši takéto hlúposti. No nech sa páči," uzavrel Hlina.