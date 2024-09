Vláda zvažuje škrtnúť ďalší deň voľna cez sviatok! VEĽKÁ ANKETA čitateľov Topiek: Ktorý deň by ste vyhodili vy?

(Zdroj: Agentúra AKO pre TV JOJ Na Hrane, Getty Images)

Len nedávno sme prišlo o pracovné voľno počas štátneho sviatku 1. septembra. Deň Ústavy Slovenskej republiky je vďaka novému zákonu platnému od januára tohto roka síce stále štátnym sviatkom, no už nie je dňom pracovného pokoja. Inak povedané, 1. september je už klasickým pracovným dňom.

Pribudnúť by však mohli aj ďalšie štátne sviatky, počas ktorých pôjdeme do práce. "Pokiaľ ide o počet štátnych sviatkov, je jeden z najväčších, ktorý máme v Európskej únii. Ak by sme sa dohodli, že štátny sviatok zostane štátnym sviatkom, ale nebude súčasne dňom pracovného voľna, je to takisto cesta, ako získať ďalšie finančné prostriedky," uviedol Robert Fico v súvislosti s konsolidačnými opatreniach, ktoré pripravuje vláda a o ktorých by sme mali byť detailnejšie informovaní v najbližších dňoch. To, ktoré štátne sviatky by mohli „padnúť za obeť“ konsolidácie, však nešpecifikoval.

Na Slovensku máme aktuálne šesť štátnych sviatkov, spomedzi ktorých nie sú dňami pracovného pokoja už spomínaný deň Ústavy Slovenskej republiky 1. septembra a ani Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu 28. októbra. Okrem toho máme ešte desať dní, ktoré sú dňami pracovného pokoja. Dokopy tak máme pracovné voľno 14 dní. To by sa však malo zmeniť. Počas ktorého štátneho sviatku by sme mali podľa vás chodiť do práce?