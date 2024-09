MIMORIADNE Slovensku hrozí čierny scenár! EÚ zvažuje pozastaviť všetky eurofondy

Robert Fico a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová (Zdroj: Tlačový odbor Úradu vlády SR)

BRUSEL/BRATISLAVA - Európska únia pracuje na návrhu odsúdiť konanie vlády Roberta Fica za narúšanie demokratických noriem. Dôvodom má byť hlavne zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry. To by mohlo viesť k tomu, že blok zadrží eurofondy určené pre Slovensko, informuje Bloomberg. Dokonca vraj hrozí, že budeme musieť vrátiť prostriedky, ktoré sme dostali počas pandémie.

Európska komisia podľa ľudí oboznámených s problematikou pripravila rozhodnutie o spustení konania v súvislosti s rozhodnutím premiéra Roberta Fica o zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorá dohliadala na niektoré korupčné kauzy týkajúce sa eurofondov. Informuje o tom agentúra Bloomberg.

archívne video

Richard Raši sa vyjadril k téme eurofondov (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podľa jedného z návrhov by Európska komisia využila takzvaný mechanizmus kondicionality, ktorý už bol v minulosti použitý v Maďarsku. To by umožňovalo EÚ zmraziť financovanie a zadržať časť eurofondov. Aby toho nebolo málo, eurokomisia sa má tiež zaoberať možnosťou, pri ktorej by dokonca požadovala vrátenie eurofondov, ktoré Slovensko dostalo počas pandémie.

"Približne 80 percent všetkých verejných investícií na Slovensku je financovaných z fondov EÚ a akékoľvek potenciálne problémy s financovaním predstavovali vážny úder," uvádza Bloomberg. Proces pozastavenia je však stále v začiatočnej fáze a čaká na schválenie predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej. Európska komisia však zatiaľ v tejto súvislosti mlčí.