Šokovaní turisti v Tatrách! Neuveríte, v čom sa vybrali dievčatá na hory: Ich FOTO sa stali hitom internetu

(Zdroj: Repro foto TikTok/vset101)

ZAKOPANÉ - Turistika na najväčšie pleso Vysokých Tatier Morské oko, ktoré sa nachádza na poľskej strane Tatier, nepatrí k tým náročným. Napriek tomu najmä v zimnom období netreba podceniť správnu obuv a oblečenie. Na to asi nemyslela jedna z turistiek, ktorá sa na turistiku vybrala v krátkej sukni a v teniskách. Nepredčila však inú turistku, ktorá na miestny štít išla na konci decembra v minisukni s odhalenými nohami, v podkolienkach a papučiach.

archívne video

Atmosféra na lyžiarskom stredisku Roháče - Spálená (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

Okoloidúci turisti neverili vlastným očiam. Dievča sa vybralo na Morské oko v sukni, pančuchách a teniskách. Aj keď je výstup na toto tatranské pleso nenáročný, zimné podmienky v Tatrách si vyžadujú náležitú prípravu. Zábery z turistického chodníka, ktoré zverejnil jeden z turistov na sociálnej sieti, však ukazujú, že dievča si z toho ťažkú hlavu nerobilo.

(Zdroj: Repro foto TikTok/vset101)

Reakcie na seba nenechali dlho čakať. "Vracala sa z párty skratkou, bližšie to bolo cez Morskie Oko," zavtipkovala jedna z komentujúcich na sociálnej sieti. "Zo seriálu, keď vás chlap vezme na rande s prekvapením," zažartoval ďalší. "V teniskách a sukni by mi nenapadlo ísť do hôr. Keď nemám vhodné oblečenie, tak nepôjdem," okomentoval iný. "Ľudská bezohľadnosť nepozná hraníc," zareagoval s úplnou vážnosťou ďalší.

Iné dievča zachytili Poliaci na konci decembra pri výstupe na jeden z miestnych štítov. Tá "turistické oblečenie" povýšila na ešte vyššiu úroveň. Na turistiku sa totiž vybrala v krátkej sukni, s odhalenými nohami v podkolenkach a vychádzkovými papučami. "Najdôležitejšie je, aby boli uši zakryté," okomentoval jeden v reakcii. "Snehulienka a sedem omrzlín," okomentovali situáciu miestne médiá.