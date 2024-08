Preslávil sa preplávaním rieky do Ruska: Teraz Mazák sedí vo väzbe za ozbrojenú lúpež

Ján Mazák (Zdroj: Facebook/Jean de Mazac)

KOŠICE – Ján Mazák (57), známy preplávaním rieky Narva z Estónska do Ruska, sa opäť ocitol v centre pozornosti, tentoraz však v súvislosti s trestnou činnosťou. Po niekoľkých týždňoch strávených v ruskom väzení je momentálne vo väzbe na Slovensku, konkrétne v košickom ústave na Floriánskej ulici. Mestský súd rozhodol o jeho vzatí do väzby na základe obvinenia zo zločinu lúpeže so zbraňou, za čo mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov.

Incident, ktorý viedol k Mazákovmu obvineniu, sa odohral v piatok krátko po poludní v jednom z kvetinárstiev na Komenského ulici v Košiciach. Podľa informácií z polície, Mazák vošiel do predajne a požiadal predavačku Miroslavu o črepníkový kvet. V momente, keď predavačka dávala dole cenovku, Mazák k nej pristúpil a priložil jej k bruchu viacúčelové kuchynské náradie s vysunutým nožom, píše denník SME na svojej stránke.

archívne video

Zlodej vykráda banku na Kaštieľskej ulici v Bratislave (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Predavačka sa začala brániť, no Mazák ju chytil za ruku a pokúsil sa nôž priložiť k jej krku. Následne žene prikázal, aby sa presunula k pokladni a otvorila ju. Počas toho, ako predavačka vkladala peniaze do igelitky, ktorú jej podal, Mazák ju stále ohrozoval nožom.

Po tom, čo predavačka vykonala jeho príkazy, Mazák jej prikázal, aby nekričala, a rýchlo z miesta činu odišiel. Majiteľke kvetinárstva vznikla škoda vo výške približne 250 eur.

Polícia po incidente okamžite začala pátranie po páchateľovi, ktoré viedlo k jeho zadržaniu a obvineniu. Mazák teraz čelí vážnym obvineniam a čaká ho súdny proces, ktorý rozhodne o jeho osude.

Svoju vinu poprel

Po tom, čo polícia identifikovala Mazáka ako podozrivého z lúpeže v kvetinárstve na Komenského ulici, bol ešte v ten istý deň večer zadržaný. Na začiatku vyšetrovania sa Mazák priznal k tomu, že ukradol nejakú hotovosť, pričom tvrdil, že tento čin nebol vopred plánovaný.

Podľa vlastných slov mal pri sebe viacúčelové kuchynské náradie, ktoré používal počas lúpeže, no tvrdil, že ho nepovažuje za zbraň a poprel, že by týmto náradím niekoho ohrozoval na živote. Takisto odmietol tvrdenie, že by náradie priložil k predavačkinmu krku.

Keď však Mazákovi bolo vznesené obvinenie zo zločinu lúpeže, svoju vinu poprel a rozhodol sa ďalej nevypovedať. Tvrdil tiež, že hoci má trvalý pobyt v mestskej časti Staré Mesto, už tri roky sa na tejto adrese nezdržiava a v posledných dňoch žije na ulici.

Všetko zachytila kamera

Incident v kvetinárstve bol pre predavačku Miroslavu traumatizujúci. Počas výsluchu na polícii sa pokúsila opísať, čo sa stalo, no rozrušenie z udalosti bolo také silné, že jej výpoveď musela byť prerušená. Našťastie, celý priebeh lúpeže bol zachytený bezpečnostnou kamerou, čo prinieslo jasný obraz o tom, čo sa v skutočnosti stalo.

Na zázname je vidieť, ako Mazák ohrozuje predavačku nožom, postupne ju núti presunúť sa k pokladni, a pod nátlakom ju prinúti vybrať z kasy hotovosť. Táto dôležitá informácia umožnila polícii zúžiť okruh podozrivých a začať intenzívne pátranie.

Vďaka kamerovému záznamu policajti vedeli, koho presne hľadajú. Jeden z operatívcov spozoroval Mazáka v pivárni na železničnej stanici, hoci už bol v inom oblečení. Napriek tejto zmene ho rozpoznal, skontroloval jeho doklady a následne ho zadržal. Pri tomto zákroku použili donucovacie prostriedky a putá.

Polícia neskôr zaistila aj dôkazy spojené s lúpežou – oblečenie, ktoré mal Mazák pri sebe počas činu, igelitku, do ktorej bola vložená ukradnutá hotovosť, a viacúčelové kuchynské náradie, ktoré použil pri útoku. Tieto dôkazy teraz zohrávajú kľúčovú úlohu v prípade, ktorý Mazáka môže dostať na niekoľko rokov za mreže.

Návrh na vzatie do väzby

Po tom, ako bol Ján Mazák zadržaný a obvinený z lúpeže v kvetinárstve na Komenského ulici, prokuratúra podala návrh na jeho vzatie do väzby. Tento krok zdôvodnila obavami, že by sa Mazák mohol pokúsiť o útek, najmä preto, že mu hrozí vysoký trest odňatia slobody. Okrem toho prokuratúra poukázala na to, že Mazák je osoba bez domova, ktorá často migruje a nemá stabilné miesto pobytu.

V minulosti bol po Mazákovi vyhlásený pátranie, keď bol nahlásený ako nezvestný. V tomto roku prechodne prespával na rôznych adresách v Košiciach, čo len zvýšilo obavy z možného úteku.

V návrhu na väzbu prokuratúra tiež uviedla, že Mazák v minulosti nelegálne prekročil ruskú štátnu hranicu, keď preplával rieku Narva. Hoci za tento čin nebol na Slovensku trestne stíhaný, táto skutočnosť podporila rozhodnutie o väzbe.

Mazáka eskortovali do väznice

O návrhu na vzatie do väzby rozhodoval v pondelok sudca Peter Mén. Po vypočutí obvineného súd rozhodol, že Ján Mazák bude vzatý do útekovej väzby. Následne bol Mazák eskortovaný do väznice na Floriánskej ulici v Košiciach, kde bude čakať na ďalšie kroky súdneho konania.