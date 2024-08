Ďalšia kontroverzná novela z dielne SNS: Poslanci navrhujú úpravy pri jazde v chránených územiach

Šéf SNS Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Jazdiť alebo stáť s motorovým vozidlom v území s druhým stupňom ochrany by sa mohlo dať aj na účelovej ceste a existujúcej prístupovej poľnej ceste. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny od skupiny poslancov Národnej rady (NR) SR za SNS, ktorý predložili do parlamentu. Novelou chce SNS odstrániť "neprimerane prísne a obmedzujúce zákazy" pre obyvateľov, odbremeniť orgány štátnej správy od zbytočnej administratívnej záťaže, ako aj posilniť práva vlastníkov nehnuteľností v chránených územiach.