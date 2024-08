Ochranári žiadajú zákaz ťažby v biotopoch hlucháňa na Muránskej planine

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Lýdia Vojtaššáková)

REVÚCA - Iniciatíva My sme les a občianske združenie (OZ) Prales žiadajú zákaz náhodnej ťažby v biotopoch hlucháňa hôrneho na Muránskej planine. Podľa ochranárov je veľká časť biotopov hlucháňa nedostatočne chránená pred kalamitnou ťažbou. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v reakcii skonštatovalo, že sa nebude nečinne prizerať na ničenie slovenských lesov v dôsledku vetrovej a lykožrútovej kalamity a spracovávanie kalamít sa bude vykonávať odborne a v súlade s platnou legislatívou.

Ochranári sa obávajú, že údajne chystaná rozsiahla ťažba na Muránskej planine môže spôsobiť poškodenie alebo zničenie biotopov hlucháňa hôrneho pod zámienkou kalamitnej ťažby. Konštatujú tiež, že práve nedostatočná ochrana biotopov hlucháňa pred ťažbou dreva je dôvodom úbytku tohto druhu na Slovensku v posledných desaťročiach.

"Odstrániť podkôrny hmyz sa dá len tak, že sa odstráni les. To sa už, bohužiaľ, stalo v mnohých chránených územiach Slovenska. Doplatil na to hlucháň a s ním množstvo ďalších druhov. Dôsledky vo forme zhoršenia záplav a sucha sa nevyhnú ani nám ľuďom. Nesmieme dopustiť, aby bola Muránska planina ďalším dokaličeným národným parkom, ktorý sa bude spamätávať stovky rokov," uviedol Ondrej Kameniar z iniciatívy My sme les.

Plač mimovládnych organizácií

Envirorezort obavy ochranárov v reakcii označil za "plač mimovládnych organizácií a pseudoaktivistov, ktorí boli zvyknutí vyciciavať štát za doslova ničnerobenie," a skonštatoval, že suché stromy v dôsledku lykožrútovej kalamity ohrozujú bezpečnosť turistov a zvyšujú riziko lesných požiarov. Ministerstvo tvrdí, že sa nebude nečinne prizerať na ničenie slovenských lesov v dôsledku vetrovej a lykožrútovej kalamity a spracovávanie kalamít bude vykonávať odborne a v súlade s platnou legislatívou.

"Envirorezort bude pri obnove Národného parku Muránska planina spolupracovať s ochranármi, lesníkmi aj akademickou obcou. Po spracovaní napadnutého dreva sa správa národného parku zameria na obnovu zdravého a odolného lesa. Umierajúce lykožrútové lesy prejdú po sanácii opätovnou výsadbou skladbou stromov, ktorá bude rezistentná na zmenu klímy a kalamitu insektov," uviedlo MŽP.

Iniciatíva My sme les spolu s OZ Prales podali aj podnety na okresné úrady v Brezne a Revúcej, ktoré vyzývajú na zakázanie náhodnej ťažby v biotopoch hlucháňa na Muránskej planine. Oba úrady už predmetný podnet dostali. "Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny orgán ochrany prírody oznámi začatie konania o obmedzení alebo určení podmienok vykonania náhodnej ťažby na základe podnetu organizácie ochrany prírody, nie na základe iných osôb, ako je napríklad tretí sektor. Podnet organizácie ochrany prírody úrady zatiaľ nedostali," uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra SR.