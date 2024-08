Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

"V rámci domovej prehliadky vykonanej v jednom z bytov na Slnečnicovej ulici v obci Rovinka policajti zaistili viacero stôp dôležitých pre trestné konanie, ako počítač, notebook, pevné disky, USB kľúče, kryptopeňaženku spolu s prístupovými heslami, ako aj množstvo písomných dokumentov a iných stôp. Okrem uvedeného sa v byte obvineného našli aj omamné a psychotropné látky, ktoré sú v súčasnosti predmetom znaleckého skúmania," priblížil Szeiff.

VIDEO

Polícia zadržala hekera, ktorý páchal počítačovú trestnú činnosť v Nemecku (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Ozrejmil, že obvinený muž mal v roku 2018 získať prístupové údaje zamestnanca nemeckej súkromnej spoločnosti poskytujúcej IT služby. "Prostredníctvom softvéru na vzdialenú údržbu získal prístup do infraštruktúry firemných zákazníkov IT spoločnosti a následne pomocou ransomvéru v marci 2019 zašifroval IT systémy 22 spoločností a spôsobil týmto spoločnostiam ekonomické škody vo výške približne 2,4 milióna eur," ozrejmil hovorca. Dodal, že obvinený následne požadoval za dešifrovanie výkupné, ktoré zaplatilo celkovo šesť spoločností, v celkovej výške približne 77.000 eur. V súčasnosti je obvinený vo vydávacej väzbe. "O jeho vydaní na trestné stíhanie do Nemecka rozhodne príslušný súd," doplnil Szeiff.