Šimečka reaguje na slová o jeho odvolávaní: Popretie všetkých pravidiel demokracie! Odkaz premiérovi

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Vládna koalícia by mala rešpektovať výsledky parlamentných volieb i princípy parlamentnej demokracie. Odkázal to podpredseda Národnej rady (NR) SR a líder opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka v reakcii na vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o návrhu na jeho odvolanie. Svoje prípadné odvolanie označil Šimečka za popretie všetkých pravidiel fungovania parlamentnej demokracie. Uviedol to na nedeľnej tlačovej konferencii.