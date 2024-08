Čaká nás extrémne búrlivé počasie: Pripravte sa, budú sa ženiť všetci čerti! Môžeme sa tešiť aj na ochladenie?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Vysoké teploty, extrémne sucho a nevydržateľné dusno sú realitou posledných týždňov. Cez víkend k nám prišla ale vytúžená spása v podobe intenzívnych búrok, ktoré so sebou priniesli aj relatívne vysoké úhrny zrážok. Búrlivé počasie nás bude sprevádzať aj naďalej, ba čo viac, mali by sme sa dočkať aj ochladenia. Na aké počasie sa teda treba pripraviť?

Pondelok

Začiatok nového týždňa bude polooblačná až oblačná. Noc z nedele na pondelok bude podľa meteorológov prevažne zamračená, na mnohých miestach s prehánkami, lokálne aj búrkami. Najnižšia nočná teplota dosiahne 20 až 15 stupňov Celzia, v údoliach ojedinele chladnejšie.





Cez deň bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ojedinele treba počítať aj s prehánkami, dažďom, ale aj s búrkami. Naďalej bude teplo a dusno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33, na Kysuciach, Orave, Liptove, hornom Spiši a na Horehroní okolo 26 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m vystúpi na 18 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor s rýchlosťou do 25 kilometrov za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Meteorológovia očakávajú, že v noci spadne do 10 milimetrov zrážok, cez deň do 30 milimetrov. Na pondelok sú vydané aj výstrahy pred vysokými teplotami a búrkami pre celé územie Slovenska.

Utorok

"Vo vlhšom vzduchu bude počasie u nás ovplyvňovať tlaková výš, ktorej stred sa presunie zo severného Nemecka a Poľska až nad Pobaltie," informovali meteorológovia z SHMÚ. Utorok bude prevažne polooblačný až oblačný, pričom počítať treba aj s prehánkami a búrkami. Naďalej teplo a dusno. Najnižšia nočná teplota dosiahne 22 až 17, v údoliach miestami okolo 15 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota 29 až 34, na Orave, Liptove a Spiši okolo 27 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne severný vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, ktorý bude počas dňa slabnúť. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie. Meteorológovia vydali aj výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami pre celý juh Slovenska.

Streda

Stred týždňa bude rovnaký, ako predchádzajúce dni. Obloha bude zamračená, vyskytnúť sa môžu aj prehánky a búrky. Tie môžu byť aj intenzívne. Dusno a teplo už nebude všade, ale len na niektorých miestach. Najnižšia nočná teplota dosiahne 21 až 16, v údoliach väčšinou okolo 14 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota dosiahne 28 až 34, v Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Horehroní a hornom Spiši 22 až 28 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne slabý vietor s rýchlosťou do 35 kilometrov za hodinu, v nárazoch až do 55 kilometrov za hodinu.

Štvrtok

Koniec pracovného týždňa bude prevažne polojasný, v noci vo východnej polovici územia spočiatku až veľká oblačnosť a tam ojedinele prehánky alebo dážď. Najnižšia nočná teplota dosiahne 18 až 13, v údoliach miestami okolo 11 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28, na severe väčšinou okolo 21 stupňov Celzia.

Víkend

Cez víkend bude prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a neskôr ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota dosiahne 16 až 8, postupne 19 až 11 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 31, na juhu prechodne do 33 stupňov Celzia. Podľa meteorológov bude obdobie teplotne nadnormálne.