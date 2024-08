Na Ceste slobody vo Vysokých Tatrách treba rátať s obmedzeniami

Ilustračné foto (Zdroj: FOTO TASR – Jakub Kotian)

Prvý semafor za osadou Vyšné Hágy je z dôvodu rekonštrukcie mosta cez potok Suchá voda a Tatranskú elektrickú železnicu (TEŽ). V ľavej časti tam realizujú osadenie, debnenie a betonáž nových ríms. Ďalší semafor súvisí s obnovou mostného objektu cez Velický potok a TEŽ pred Tatranskou Poliankou. Stavbári tam pracujú na izolácii nosnej konštrukcie. V týchto prípadoch ide o súčasť rozsiahleho projektu obnovy Cesty slobody, ktorý by mal byť hotový do konca tohto roka. S obmedzením tam treba rátať približne do konca novembra, respektíve do začiatku zimnej údržby.

archívne video

Na ceste I/18 pri Strečne budú opäť obmedzenia (Zdroj: TASR/Erika Ďurčová)

Dôvodom inštalácie tretieho semafora je stabilizácia zosuvu svahu na úseku Vyšné Hágy - Nová Polianka, pre ktorý mesto Vysoké Tatry vyhlásilo mimoriadnu situáciu. "Tento zosuv spôsobil poškodenie bezpečnostného zariadenia - cestného zvodidla a jeho ukotvenia do cestného telesa, vrátene podmytia a čiastočného odtrhu spevnenej krajnice," ozrejmila hovorkyňa s tým, že dotknutá je časť päty vysokého násypu cestného telesa, ktorá nebola súčasťou rekonštrukcie Cesty slobody. Nečinnosťou a nerealizovaním stabilizačných prác by však podľa krajských cestárov v krátkom čase mohlo dôjsť, hlavne vplyvom častých zmien počasia, k postupnej degradácii ďalších častí násypu. Hrozil by tiež následný zosuv samotnej konštrukcie vozovky, ktorá už je po rekonštrukcii.

Aktuálne na mieste prebiehajú práce stanovené na základe zrealizovaného geologického prieskumu a technického návrhu. "Ide o zemné dočisťovacie práce v kombinácii s realizáciou drenážnych rebier a štrkového vankúša pre uloženie kotviaceho stabilizačného systému a vybudovaním oporného múrika v päte násypu cestného telesa," vysvetlila Jeleňová. Dopravné obmedzenie na tomto mieste potrvá približne do polovice októbra. Situáciu sa snaží Správa a údržba ciest PSK riešiť okamžite a s minimálnym dosahom na dopravu v tomto úseku Cesty slobody.