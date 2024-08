Mimoriadne bezpečnostné opatrenia: Vláda v ohrození, koalícia viní opozíciu! Hovorí o ďalšom atentáte

(Zdroj: Topky)

Protestujúci dav (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Rezort vnútra vysvetlil, že u určených osôb sú vzhľadom na ich pracovný program a množstvo akcií prijaté zvýšené bezpečnostné opatrenia, ktoré nie je možné bližšie špecifikovať z dôvodu ochrany utajovaných skutočností. „Tieto opatrenia sme opäť museli prijať aj z dôvodu zvýšeného šírenia nenávistných prejavov voči niektorým ústavným činiteľom, ktoré by mohli vyústiť do podobného incidentu, ako sa stal 15. mája v Handlovej. Aj preto apelujem na predstaviteľov súčasnej opozície, aby prestali šíriť nenávisť a neburcovali verejnosť,” uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Niektorým určeným osobám bola na základe operatívnych zistení udelená výnimka ministra vnútra SR a bola pridelená zvýšená osobná, ako i operatívna ochrana poskytovaná Úradom pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR.

Matúš Šutaj Eštok následne zverejnil na sociálnej sieti video, v ktorom uviedol, že streľba v Handlovej by mala zostať pre všetkých mementom. "Zvlášť tí, čo znova hecujú ľudí v uliciach, by na ňu nikdy nemali zabudnúť. Posielanie Roberta Fica do basy na bratislavskom mítingu PS a SaS je nezodpovedným manipulovaním s emóciami ľudí. Odkazujem predstaviteľom týchto strán, že politika sa robí v parlamente, nie na ulici. To, čo znamená lokalizovať jednotlivca na takýchto podujatiach, sme na Slovensku už zažili. Nech opoziční politici kritizujú vládu, ale nech to robia kultivovaným spôsobom, bez vyhrážok väzením komukoľvek,“ povedal Šutaj Eštok.

Zomkla sa celá koalícia

Strany vládnej koalície Smer-SD, Hlas-SD a SNS odsudzujú "hrubé osobné" útoky na ministrov, ktoré podľa nich prichádzajú od tzv. opozičných aktivistov, politikov a médií. Koalícia tvrdí, že si len vykonávajú svoje ústavné a zákonné povinnosti a plnia programové vyhlásenie vlády. Strany to uviedli v spoločnom stanovisku.

Koalícia rešpektuje práva občanov na zhromaždenie a slobodu prejavu. Šírenie nenávisti bez argumentov však nepovažuje za iný politický názor. "Strany vládnej koalície odsudzujú hrubé osobné útoky na ministrov vládnej koalície zo strany opozičných aktivistov, politikov a médií len pre vykonávanie svojich ústavných a zákonných kompetencií a plnenie Programového vyhlásenia vlády SR," píše sa vo vyhlásení. Strany pristupujú s plným rešpektom k inému politickému názoru, ale šírenie nenávisti bez argumentov zaň nepovažujú.

Koalícia deklaruje, že nemôže rešpektovať neschopnosť akceptovať výsledky parlamentných volieb, ktorá sa prejavuje šírením klamstiev, nenávisti a hystérie. Táto neschopnosť podľa koalície prichádza z "liberálnych médií, politických mimovládok a opozície". Viedlo to podľa koaličných strán aj k atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v Handlovej. Smer-SD, Hlas-SD a SNS tvrdia, že na utorkovom (13. 8.) opozičnom proteste, reagujúcom na situáciu v kultúre, sa skandovali štvavé heslá, ktoré odznievali aj pred atentátom na Fica.

Šimečka útoky koalície odmieta

Najsilnejšia opozočná strana PS však takéto tvrdenia odmieta. "Ostro odmietame útoky Smeru, Hlasu a SNS na ľudí, ktorí slušne uplatňujú svoje občianske právo zhromažďovať sa. Ak niekto nesie zodpovednosť za bezpečnostnú situáciu na Slovensku, je to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a tajná služba, ktorá ešte stále nemá riadneho riaditeľa. Ak tu niekto rozoštváva spoločnosť a radikalizuje ľudí, sú to predstavitelia koalície od Roberta Fica až po Ľuboša Blahu. Práve oni tu dlhé roky používajú nenávistný jazyk a vulgárne útočia na novinárky, sudcov, štátne úradníčky, statočných policajtov, bežných ľudí aj bývalú prezidentku SR," uviedol šéf PS Mihal Šimečka.

"V PS sme dnes navrhli tri konkrétne kroky, ktoré majú zlepšiť bezpečnostnú situáciu na Slovensku. Ide o zriadenie parlamentnej komisie na prešetrenie atentátu na predsedu vlády, sfunkčnenie výboru na kontrolu SIS a obsadenie postu šéfa tajnej služby. Poslancov a poslankyne Smeru, Hlasu a SNS vyzývame, aby naše návrhy v parlamente podporili. Práve tak môžu preukázať, že im skutočne záleží na bezpečnosti v našej vlasti," povedal.

"A dôrazne žiadame koalíciu, aby prestala očierňovať a vyhrážať sa mladým študentom, mamičkám a otcom s kočíkmi, seniorkám a všetkým ďalším ľuďom, ktorí na námestiach slušne vyjadrujú nesúhlas s babráckymi krokmi ministerky Martiny Šimkovičovej, ministra Borisa Suska a ďalších členov koalície. Takýto útok na základné demokratické práva je cez všetky čiary," dodal.