Štátna zdravotná poisťovňa čelí kríze! Ide o peniaze: Hrozí obmedzenie pri nákupe zdravotnej starostlivosti

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

BRATISLAVA - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) bude musieť v prípade nedofinancovania sektora prehodnocovať objemy financií pri nákupe zdravotnej starostlivosti. Uviedla to v reakcii na vyjadrenie Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, ktorý upozornil na možné krátenie finančných objemov zo strany VšZP smerom k nemocniciam.

archívne video Strana KDH predkladá návrh, ako zastabilizovať počet mladých sestier (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Aktuálne zmluvy s poskytovateľmi sú platné do konca októbra 2024 a riadime sa podmienkami, ktoré boli v zmluvách dohodnuté. Avšak v prípade, že nepríde k dofinancovaniu sektora, budeme aj my nútení prehodnocovať objemy finančných prostriedkov pri nákupe zdravotnej starostlivosti," spresnili z oddelenia komunikácie štátnej poisťovne.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) minulý týždeň deklarovala, že možné dofinancovanie sektora v tomto roku bude riešiť. Avizovala rokovanie so zástupcami rezortu financií. Na potrebu dofinancovania upozorňovali aj zdravotnícka sekcia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR či Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb.

Nemocnice nemajú na zvýšenie platov zdravotníkom

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) žiada zvolanie odvetvovej tripartity. Chce na nej riešiť otázku vyšších platov nezdravotníckych pracovníkov. Poukazuje na to, že Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) bude môcť k prípadnému zvýšeniu pristúpiť až v prípade dofinancovania sektora. "Očakávame, že sociálno-demokratická vláda bude situáciu v rezorte zdravotníctva riešiť v súlade so svojim Programovým vyhlásením a že nebude svojím okresávaním zdrojov pre zdravotníkov, ale aj nezdravotníkov doslova vyháňať ľudí z nášho zdravotníctva do okolitých krajín, kde sú lepšie pracovné podmienky a aj lepšie odmeňovanie," skonštatoval predseda zväzu Anton Szalay.

Odborári požiadali o zvolanie odvetvovej tripartity ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD). Chcú, aby sa uskutočnila 9. septembra. "Na tripartitu žiadame predložiť aj požiadavky rezortu zdravotníctva do rozpočtu na rok 2025 a výsledky rokovaní na ministerstve financií," doplnil Szalay. Otázku valorizácie platov nezdravotníkom o 13 percent riešili zástupcovia SOZ ZaSS a ANS na tohto týždňovom rokovaní. Odborári poukázali na to, že ANS ich požiadavku zatiaľ neakceptovala. "Dôvodom je podľa zástupcov ANS nedostatok financií v sektore zdravotníctva a povinnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) vypracovať ozdravný plán, keďže jej finančný schodok je na úrovni cca 160 miliónov eur. VšZP chce krátiť dohodnuté finančné objemy s nemocnicami, čo im neumožňuje zaviazať sa k zvyšovaniu platov," dodali.