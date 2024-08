Sociálna poisťovňa upozorňuje na lehotu v súvislosti s rodičovským dôchodkom: Na TOTO vyhlásenie zostáva už len pár dní

(Zdroj: Getty Images, TASR/ Martin Baumann)

BRATISLAVA - Sociálna poisťovňa pracujúcim deťom poberateľov dôchodku pripomína, že termín na podanie vyhlásenia na účely nároku na rodičovský dôchodok v roku 2025 je do 31. augusta 2024. Táto lehota sa vzťahuje na tie oprávnené osoby, ktoré tak neurobili do 31. augusta 2023. Ak dieťa súhlasí, aby jeho rodič dostával rodičovský dôchodok, nemusí urobiť nič – Sociálna poisťovňa ho po splnení zákonných podmienok priznáva a vypláca automaticky.

Rodičovský dôchodok v júni 2024 dostalo za svoje pracujúce deti viac ako 900-tisíc dôchodcov, Sociálna poisťovňa pritom doteraz posúdila nároky takmer 1,15 milióna poberateľov dôchodku.

archívne video

Začal sa vyplácať rodičovský dôchodok, vyplatený bude jednorazovo (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Vyhlásenie na odopretie alebo presmerovanie rodičovského dôchodku môžu dotknuté deti podať aj preventívne, ak napríklad nevedia, kedy ich biologický rodič dosiahne dôchodkový vek. Rovnako je do 31. augusta 2024 možné podať vyhlásenie, ak si dieťa už viac neželá, aby jeho biologický rodič dostával rodičovský dôchodok, ktorý mal vyplatený v roku 2023 a 2024. Nárok na rodičovský dôchodok v takom prípade podľa zákona zanikne najskôr od 1. januára 2028.

Ak si deti želajú, aby rodičovský dôchodok ich biologickí rodičia dostávali, nie je potrebné urobiť nič. Nárok naň vznikne/resp. trvá bez podania žiadosti a Sociálna poisťovňa ho poberateľovi dôchodku priznáva a zasiela automaticky – za rok 2024 ho už dostali v júni 2024. „Novým“ dôchodcom ho za pracujúce deti Sociálna poisťovňa priznáva automaticky, najskôr však od 1. januára 2023.

Ako vzniká a zaniká nárok na rodičovský dôchodok pri podaní vyhlásenia

Ak nárok na rodičovský dôchodok za dieťa už vznikol, pretože pracujúce dieťa od minulého roka neurobilo vyhlásenie o nepriznaní rodičovského dôchodku a následne toto vyhlásenie podá do 31. augusta 2024, nárok na rodičovský dôchodok dôchodcovi zanikne najskôr od 1. januára kalendárneho roka, ktorý päť rokov nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom naň naposledy vznikol nárok. Napríklad, ak za dieťa vznikol nárok na rodičovský dôchodok

V období od 1. marca 2023 do 31. augusta 2023 bolo doručených 976 vyhlásení o nepriznaní rodičovského dôchodku. Sociálna poisťovňa prihliada v konaní o nároku na rodičovský dôchodok aj na tie vyhlásenia, ktoré boli podané pred týmto obdobím.

Sociálna poisťovňa (Zdroj: TASR - Martin Baumann)

Ak chce dieťa rodičovský dôchodok priznať osobe, ktorej bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, vyhlásenie je potrebné takisto podať do 31. augusta 2024. Za predpokladu splnenia všetkých zákonných podmienok Sociálna poisťovňa prizná rodičovský dôchodok od 1. januára 2025.

Podať, resp. zmeniť či zrušiť Vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok je možné urobiť priamo v Elektronickom účte poistenca (EUP) alebo prostredníctvom formulára Vyhlásenia fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok.

Ak dieťa vyhlásenie už podalo a nemá záujem to zmeniť, nemusí urobiť nič. Ak však zmení svoj názor a odopretý rodičovský dôchodok chce rodičovi znovu priznať, zmenu vyhlásenia môže urobiť do 31. augusta 2024 prostredníctvom formulára Zrušenie/zmena vyhlásenia fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok. Sociálna poisťovňa prihliadne na to vyhlásenie, ktoré bolo podané ako posledné vo vzťahu ku konkrétnej osobe.