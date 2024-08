Ministerstvo životného prostredia analyzuje návrhy legislatívnych zmien zálohového systému

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)

BRATISLAVA - Správca zálohového systému nebol zapojený do prípravy návrhu novely zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. S jeho znením sa teda aktuálne oboznamuje.

"Všetky návrhy legislatívnych úprav zákona z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR predložených do skráteného medzirezortného pripomienkového konania budú komplexne a odborne analyzované zo strany zakladateľov zálohového systému a členov Správnej rady," tvrdí správca. Pripomienky k návrhu zmeny zákona uplatní v rámci prebiehajúceho konania.

Envirorezort má v súčasnosti na základe zákona definované kompetencie vykonávať dozornú a kontrolnú funkciu v systéme zálohovania. "Štát je v dozornej rade systému zálohovania zastúpený tromi zástupcami, má kompetencie preskúmavať účtovnú závierku a prostredníctvom členov dozornej rady kontrolovať účtovníctvo systému zálohovania," priblížil správca s tým, že na plnenie týchto kompetencií štát mal a má k dispozícii všetky potrebné podklady.

Správca doteraz neevidoval žiadne výhrady

Zároveň pripomenul, že MŽP predkladá dvakrát do roka správu o činnosti. Správca zálohového systému podľa vlastných slov doteraz neevidoval žiadne výhrady zo strany zástupcov štátu vyplývajúce z dozorných a kontrolných oprávnení.

MŽP predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona, ktorou má zvýšiť svoj dohľad nad Správcom zálohového systému, ako aj kontrolu nad celým systémom. Chce tiež zaviesť oprávnenie vymenovať a odvolávať svojich zástupcov do správnej rady. Zároveň chce obmedziť maximálnu výšku príjmov z nevyplatených záloh, s ktorou môže správca nakladať, a to na 20 percent za predchádzajúci kalendárny rok.

Zálohový systém v SR spustili 1. januára 2022. Je podľa správcu plne funkčný a v roku 2023 dosiahol návratnosť 92 percent, čím podľa správcu prekročil zákonom stanovený cieľ pre rok 2023, ktorý bol 80 percent.

Správca zálohového systému je nezisková organizácia, ktorá na základe zákona koordinuje fungovanie systému pre jednorazové zálohované nápojové obaly. Zakladateľom je na základe poverenia MŽP konzorcium štyroch subjektov - Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Slovenská aliancia moderného obchodu a Zväz obchodu SR. Zálohový systém je financovaný z poplatkov výrobcov, predaja materiálu a z neuplatnených záloh.